De Vries blijft zich vastklampen aan laatste strohalm: "We zitten in afrondende fase met nieuwe investeerder”

08 april 2020

13u06 0 Sporting Lokeren Geen licentie voor Sporting Lokeren. Dat meldde voorzitter Louis de Vries zelf aan onze redactie. “Zoals verwacht. We wisten het al sinds vorige week”, vertelt hij in een uitgebreide reactie. Maar er is - jawel - hoop voor Lokeren. “We zijn in een afrondende fase met een nieuwe investeerder.”

“Toen we vorige week moesten ‘verschijnen’ voor de licentiecommissie via videoconferentie, wisten we al dat we geen licentie zouden krijgen”, aldus De Vries. “We beantwoorden nu niet aan alle criteria. Dit is nieuws dat we verwacht hadden. We hebben de mogelijkheid om in het beroep te gaan bij het BAS, en dat gaan we ook doen.”

Sporting Lokeren kampt al maanden met financiële problemen. “We hebben onvoldoende betalingen gedaan. Dat speelt al een tijdje. De schulden die moeten afgelost worden bedragen tussen de 3,5 en 4 miljoen euro.” De Vries zoekt al een tijdje naar een kapitaalkrachtige overnemer, maar dat lukte vooralsnog niet.

Volgens De Vries is er wel een - zoveelste - oplossing in de maak. “We zijn met iets bezig. Misschien komt de oplossing al binnen enkele dagen. We zijn aan het praten met investeerders en hebben een ernstige piste. We zullen nog een paar dagen nodig hebben om dat in orde te krijgen. De onderhandelingen zitten in een afrondende fase. Maar dat heb ik de voorbije weken al vaak meegemaakt, en dan gebeurde er telkens iets onverwachts waardoor de deal afsprong. We zijn slachtoffer van de huidige situatie (verwijst naar de coronacrisis, red.). Toen ik in januari meldde dat de Chinese zakenrelaties geblokkeerd zaten, werd er nog wel gniffelend gedaan. Maar nu begrijpt iedereen wel hoe het in elkaar zat.”

Over de nieuwe investeerders kan en wilt De Vries niets zeggen. “Er is complete geheimhouding. ‘Als er iets uitlekt, dan trekken wij ons terug’, klinkt het vaak. Dat risico wil ik niet lopen.” En zo komt er - wie weet - toch nog een oplossing uit de bus voor het noodlijdende Lokeren. “Ik hoop dat we snel weten waar we staan.”

