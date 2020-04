Exclusief voor abonnees De loze beloftes van De Vries: hoe Lokeren-eigenaar iedereen rad voor de ogen draaide ABD/VMRD

20 april 2020

12u39 0 Sporting Lokeren De luchtkastelen van Louis de Vries (72). Amper een jaar nadat de ex-spelersmakelaar Sporting Lokeren overnam van Roger Lambrecht (88) is de Wase club, zoals verwacht, De luchtkastelen van Louis de Vries (72). Amper een jaar nadat de ex-spelersmakelaar Sporting Lokeren overnam van Roger Lambrecht (88) is de Wase club, zoals verwacht, failliet verklaard . Nochtans liet voorzitter De Vries de voorbije maanden verschillende keren optekenen dat er “een oplossing in de maak was”. Loze beloftes.

“Maar Louis, waarom koop jij Sporting Lokeren niet?”, opperde toenmalig Lokeren-coach en goede vriend Glen De Boeck eind april 2019. “Ik heb Glen gevraagd om een afspraak te regelen met meneer Lambrecht. Hoe meer ik praatte met hem, en hoe meer ik alles doorlichtte, hoe groter de goesting werd. Ik moet zeggen: ook meneer Lambrecht wilde van in het begin met mij in zee gaan. En voilà.”

Louis de Vries - ex-spelersmakelaar, concertpromotor, manager van muziekartiesten - neemt het net gedegradeerde Sporting Lokeren over van Roger Lambrecht in juni. “Ben je zot?”, vroeg onze analist Marc Degryse zich af. “Lokerse Feesten, Marc!”, antwoordde De Vries. Nou, die feeststemming is snel omgeslagen.

20 december 2019: transferverbod na een tussentijdse controle

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen