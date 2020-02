D-day voor Lokeren, Lambrecht zal club niet opnieuw overnemen: “Daar ben ik te oud voor” Redactie

20 februari 2020

06u58

Bron: Sporza 0 Sporting Lokeren Vandaag is D-Day voor Sporting Lokeren. Als er vanavond op de Raad van Bestuur geen financiële oplossing uit de bus komt, lijkt een faillissement onafwendbaar. Ex-eigenaar Roger Lambrecht zal de club alvast niet opnieuw overnemen. “Daar ben ik te oud voor”, geeft de 88-jarige bandenmagnaat aan in een gesprek met Sporza.

Roger Lambrecht moet nog 3,5 miljoen euro overnamegelden krijgen van huidig voorzitter Louis De Vries. ’t Is te zeggen, van de geldschieters achter De Vries. De Vries mag zijn aandelen ook niet doorverkopen zolang er nog uitstaande schuld is aan Lambrecht. Doet hij dat toch, gaan alle aandelen voor één symbolische euro terug naar Lambrecht, tenzij die laatste zijn goedkeuring geeft.

Roger Lambrecht heeft met andere woorden de sleutel - van het waterkansje dat Lokeren nog heeft - in handen. Ook de bandenmagnaat is niet gebaat bij een faillissement, want dan is hij z’n 3,5 miljoen kwijt. Maar hij is dus niet van plan om de club opnieuw over te nemen. “Neen, dat ga ik niet meer doen”, zegt hij bij Sporza. “Daar ben ik te oud voor. Ik kan er niets gaan doen als mens van 88 jaar.”

“Willy Carpentier, de vroegere ondervoorzitter, zal het nog proberen te redden. Ik zal hem helpen, maar daarmee is alles gezegd. Ik hoop dat het nog in orde komt, maar het is afwachten. Ik heb geen contact gehad met Louis De Vries. Ook voor mij is het afwachten.”

D-day

Op de Markt van Lokeren verzamelde gisteravond een 300-tal fans om te tonen dat ze nog steeds van hun club houden, ondanks het dreigende faillissement. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) sprak de supporters toe. “Wij zullen als stad onze verantwoordelijkheid nemen voor de jeugd van Sporting Lokeren en ik hoop dat jullie dat met mij doen”, klonk het. “We weten niet wat er met de eerste ploeg zal gebeuren. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor al die jonge spelertjes. Het stadsbestuur zal dat doen, maar ik reken ook op jullie.”

Vandaag is in elk geval D-Day voor Lokeren. Als er op de geplande Raad van Bestuur geen financiële oplossing uit de bus komt, lijkt een faillissement onafwendbaar. Sommigen hopen dat een groep van Lokerse investeerders rond onder meer voormalig ondervoorzitter Willy Carpentier met geld over de brug komt, maar er wordt ook nog geprobeerd om in laatste instantie buitenlandse investeerders over de streep te trekken. “De sleutel ligt bij Lambrecht en de huidige Raad van Bestuur”, laat een ingewijde optekenen.