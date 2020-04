Curator Sporting Lokeren: “Hadden meer kunnen doen als faillissement vroeger kwam” Yannick De Spiegeleir

20 april 2020

16u58 6 Sporting Lokeren Nadat het faillissement van Sporting Lokeren deze ochtend werd uitgesproken, stelde de ondernemingsrechtbank ook twee curatoren aan: Vincent Verlaeckt en Catharina Orlent. “We zijn deze middag al enkele uren op de club geweest en gaan de situatie de komende dagen in kaart brengen”, zegt Verlaeckt.

De curatoren krijgen de taak om het faillissement in goede banen te leiden en de schuldeisers eventueel te vergoeden met activa die nog aanwezig zijn op de club. “We komen te laat in alle mogelijke opzichten”, laat curator Verlaeckt daar echter weinig aan de verbeelding over. Wellicht is er dus nog weinig van waarde terug te vinden op de club. “Als het faillissement vroeger was uitgesproken, hadden we meer kunnen doen, maar de situatie is wat ze is.”

De curatoren zullen ook de arbeidsovereenkomsten bestuderen met de spelers en het personeel. Wellicht worden hun contract ontbonden. Omdat ze al maanden niet betaald meer werden, waren de spelers en medewerkers zelf al in de mogelijkheid om hun overeenkomst eenzijdig op te zeggen, maar in dat geval maken ze geen aanspraak op een vergoeding uit het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO).