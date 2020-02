Chaos in Lokeren is compleet: spelers willen duidelijkheid over toekomst, club kan of wil die (nog) niet geven Renzo Van Moortel en Michael Vergauwen

27 februari 2020

06u13 224 Sporting Lokeren De chaos in Lokeren is compleet. Nu blijken ook de spelers er de brui aan te geven. Gistermiddag weigerden ze de komende thuiswedstrijd tegen Beerschot voor te bereiden, zolang ze geen zekerheid krijgen over een kapitaalsinjectie. Of die er voor morgen komt, is hoogst twijfelachtig.

Patstelling op Daknam. De spelersgroep wil éindelijk duidelijkheid over de toekomst, het bestuur kan/wil die (nog) niet geven. Afgelopen zaterdag klonk aanvoerder Killian Overmeire al bijzonder emotioneel over de aanhoudende onwetendheid - “dat we nog steeds geen uitsluitsel hebben, is zo moeilijk om te dragen” -, gistermiddag volgde een duidelijke protestactie. In plaats van de training aan te vatten, voerden de spelers een groepsgesprek. Daaruit bleek dat niemand bereid was om vrijdag te spelen tegen Beerschot, zolang er geen duidelijkheid geschept wordt over mogelijke investeerders of overnemers. Op onze vraag of de spelersgroep voor morgen effectief duidelijkheid mag verwachten, reageerde het bestuur eerder hautain. “Als er vrijdag wedstrijd is, zou die duidelijkheid er best voor vrijdag komen, niet?” Nu ja, exact een week geleden werd er in de aanloop naar de wedstrijd op Roeselare óók al duidelijkheid beloofd. Toen kwam die er niet. Waarom dat morgen plots wél mogelijk zou zijn, kon de persverantwoordelijke niet verduidelijken.

Na 28 februari failliet?

Wel wordt hier en daar geopperd dat Louis De Vries de club pas na 28 februari - meer dan zes maanden na zijn overname - failliet wil verklaren, omdat hij vanaf dat moment kan doen wat hij wil met de club zonder inmenging van Roger Lambrecht. Dat werd zo vastgelegd in de overnameakte. Het valt echter te betwijfelen dat De Vries een vereffening daarom uitstelt. Het klopt dat de Lokeren-voorzitter na een halfjaar zonder goedkeuring van Lambrecht kapitaal mag inbrengen, de boeken mag neerleggen en aandelen kan verkopen, maar dat betekent niet dat hij gerechtelijk niet meer aansprakelijk is voor een ogenschijnlijk malafide overname die na zes maanden al failliet draait. Een overname die enkele maanden later in een faillissement uitdraait, is wel degelijk strafbaar.

Hoe dan ook: als het bestuur de spelers geen zekerheid kan bieden, komen ze morgenavond het veld niet op - geef hen eens ongelijk. Persverantwoordelijke Guy Van Den Broeck vermoedt echter dat Lokeren géén forfait zal geven voor de wedstrijd tegen Beerschot. Desnoods wordt een jeugdelftal opgesteld, zo klonk het in een interview met regionale zender TV Oost. Op korte termijn kán dat een oplossing zijn, want in principe kan de wedstrijd gewoon doorgaan. Gisteravond beslisten een veertigtal stewards morgenavond paraat te zijn, hoewel ook zij al een hele tijd niet werden uitbetaald. Da’s een meevaller voor het bestuur, maar ook niet meer dan dat. De stewards bijten door uit liefde voor de club, het is een kwestie van tijd vooraleer ook zij er bij gebrek aan verloning en duidelijkheid de brui aan geven.