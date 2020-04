Burgemeester Anthuenis noemt faillissement Lokeren “gitzwarte dag voor de stad” DMM

20 april 2020

13u18

Bron: Belga 10 Lokeren Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) reageert aangeslagen op Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) reageert aangeslagen op het faillissement van Sporting Lokeren . Hij noemt het verdwijnen van stamnummer 282 “een gitzwarte dag” voor de stad, maar hoopt tegelijk dat er een vorm van doorstart kan komen voor de tweevoudige bekerwinnaar.



“Dit is een gitzwarte dag voor de stad Lokeren. Het is een zeer bizarre periode die we kennen met de coronacrisis”, zegt Filip Anthuenis, neef van voormalig bondscoach Aimé Anthuenis. “Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen; noem het eerder een kroniek van een aangekondigde dood. Toch komt het als burgemeester en vooral als supporter bijzonder hard aan. Er heerst een ietwat algemene malaise in het voetbal. Overal snakt men naar kapitaal en financiële steun. Dat was ook de reden waarom Sporting Lokeren in de problemen kwam na de overname door Louis de Vries.”

De burgemeester wil samen met het stadsbestuur er alles aan doen om de jeugdwerking van Sporting te ondersteunen. “Ik hoor en lees ook dat er pogingen zijn om Sporting Lokeren nieuw leven in te pompen. Ik hoop dat we uit één van de vele pistes iets constructiefs kunnen opbouwen. Op korte termijn zou ik heel graag hebben dat de jeugd zo snel mogelijk een onderkomen kent en in een volgende fase dat er iets voor de eerste ploeg van Sporting uit de bus komt. Ik hoop dat mijn club zo snel mogelijk uit zijn as herrijst. Het is de bedoeling dat er op de site van het Daknamstadion spoedig weer gevoetbald wordt. Ik wacht ook af welke initiatieven er genomen worden. Wij zullen met het stadsbestuur er alles aan doen om Sporting, of wat ervan overblijft, te steunen”, besluit burgemeester Filip Anthuenis.