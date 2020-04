Boegbeeld Overmeire, die Lokerse doorstart zal laten schieten: “Botste met mijn gezicht vol tegen de muur” Redactie

20 april 2020

16u10 0 Sporting Lokeren De kapitein van Sporting Lokeren, Killian Overmeire, was geschokt toen hij vandaag het nieuws vernam dat De kapitein van Sporting Lokeren, Killian Overmeire, was geschokt toen hij vandaag het nieuws vernam dat zijn team failliet werd verklaard . “Vandaag botste ik nog eens vol met mijn gezicht tegen de muur. Ik had me al lang bij een bijzonder wrang einde neergelegd maar vandaag was het pats, gedaan.”

Overmeire was dé clubman van de laatste seizoenen. Hij ging altijd voorop in het gevecht en trok zijn teamgenoten meermaals over de streep om alsnog het beste te geven in moeilijke en barre dagen. De 34-jarige middenvelder doorliep de jeugdreeksen van Sporting Lokeren om dan de overstap te zetten naar de eerste ploeg. Overmeire mag in die optiek beschouwd worden als één der laatste echte clubspelers in het huidige voetbal.

Ik mag nu wel zeggen dat ik collega's heb zien wenen in de kleedkamer. Jongens die echt diep in de problemen zaten. Als groep hebben wij onszelf leeg geperst, mede voor de fans Killian Overmeire

“Vandaag botste ik nog eens vol met mijn gezicht tegen de muur. Ik had me al lang bij een bijzonder wrang einde neergelegd maar vandaag was het pats, gedaan. Einde verhaal Sporting Lokeren. We zijn failliet. Ik bleef maar hopen. Tevergeefs dus. De stekker is eruit", begon een geëmotioneerde Overmeire.

"Ik had een ongelooflijke sympathie voor Sporting Lokeren. Ik had met die ploeg een echte klik. Dat kom je in je hele carrière misschien één of twee keer tegen, wel bij mij heeft het wel lang geduurd. Het hele verhaal met Louis de Vries was de kroniek van het aangekondigde einde. Al bleven wij er wel steeds vol voor gaan. Ondanks het feit dat we niet meer betaald werden", vervolgde Overmeire.

Toekomst niet in Lokeren

De kapitein bleef de rots in de branding ook al was de malaise groot bij zijn Lokeren.

“Ik mag nu wel zeggen dat ik collega's heb zien wenen in de kleedkamer. Jongens die echt diep in de problemen zaten. Als groep hebben wij onszelf leeg geperst, mede voor de fans. Er zou nu een verhaal opdoemen tussen een samenwerking met VW Hamme en oud-ondervoorzitter Willy Carpentier. Ik voel dat ik graag nog een jaar of twee profvoetballer wil blijven. Eerlijk gezegd vrees ik dat mijn toekomst dan ook niet in Lokeren ligt. Misschien moet ik nu eens naar mezelf kijken en spelen in 3de amateurklasse laten varen. Wat als dat verhaal ook nu weer fout loopt? We zien wel. Feit is dat we vandaag weten hoe het afgelopen is met Sporting en dat doet pijn.”

Lees ook:

“Heel kwade” Jelle Van Damme heeft 250.000 euro tekengeld tegoed: “Als je geen geld hebt, moet je geen club kopen”



Doorstart in de maak? KSC Vigor Wuitens Lokeren wil nieuw voetbalverhaal uitbouwen

De loze beloftes van De Vries: hoe Lokeren-eigenaar iedereen rad voor de ogen draaide (+)