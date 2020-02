‘Last man standing’ Killian Overmeire looft supporters en verwijt politie: “Lachen met de miserie van mensen”

Renzo Van Moortel

29 februari 2020

14u02 0 Lokeren Killian Overmeire kreeg in de zevende minuut een staande ovatie van heel Daknam. Z’n ogen fonkelden. “Dat was heel mooi”, klonk de Lokerse aanvoerder bijzonder emotioneel.

“Eerst dacht ik dat het de vierde minuut was, maar toen ik zag dat het de zevende minuut was, kon ik de link wel leggen. Dat iedereen rechtstond? Ik weet niet (lacht) Ik hen heb het niet gezien. Het was mooi. Ik kan die mensen niet genoeg bedanken. Ik heb met hen vijftien jaar lief en leed gedeeld. ” Toen hij over de ereronde na de wedstrijd vertelde, kreeg Overmeire het pas echt moeilijk. “Ik dacht aan alle mooi momenten die ik hier op Daknam beleefd heb (krijgt krop in de keel). Als het dan toch de laatste wedstrijd op Daknam was, wou ik nog een keer alles in mij opnemen. Afscheid nemen, voor hetzelfde geld krijg ik die kans niet meer. Het was dubbel. Ik kreeg geen applauswissel, neen. Maar dat hoeft niet. Laat mij maar 95 minuten genieten van Daknam. Of ik genoten heb? Op een bizarre manier wel. Da’s Daknam, hé. Het was Daknam als vanouds. Het Daknam van vijf jaar geleden. Die mensen hebben hetzelfde gevoel als ik. Als je gaat, dan wel met opgeheven hoofd. Neem nog eens alles in je op. Maak nog eens lawaai, breng sfeer. Dat hebben de supporters goed gedaan.”

Al liet de aanhang zich naar het einden toe ook even haar mindere kant zien toen het allerlei projectielen het veld opgooide. Overmeire toont begrip. Voor de supporters, niet voor de politie die wel héél voorbarig voor de spionkop en het uitvak plaatsnam. “Wat kan je die supporters verwijten? Die mensen staan ook machteloos. Oké eer is een héél klein moment van frustratie, maar daar heb ik nog begrip voor. Voor de actie van de politie heb ik minder begrip. Dat was de domste actie van heel de wedstrijd. De supporters waren gekalmeerd, er was niks meer aan de hand en toch moest het nog een machtsvertoon van de politie worden. Dan denk ik: jongens, zoek het niet, hé. Dat is belachelijk. Da’s lachen met de miserie van die mensen. De supporters waren rustig, de wedstrijd kon gewoon voortgaan. Dan moet je daar geen show gaan verkopen. Te gek voor woorden, dat kan eigenlijk niet. Daar heb ik het moeilijk mee. Onze supporters valt niks te verwijten.”

Overmeire begrijpt de frustraties bij de aanhang. De radeloosheid bij de supporters. Hij voelt die zelf namelijk ook. “Ik ben op. Je kan je niet voorstellen in welke emotionele rollercoaster wij de laatste weken zitten. Niet enkel de spelers, ook de technische staf, de medewerkers, de supporters. Dat is zó uitputtend. Om jezelf te blijven opladen in al die onzekerheid. Dat is gewoon op. Op.”

Wat nu? Er is nog steeds geen duidelijkheid vanuit het bestuur. Of de spelers begin volgende week de play-downs beginnen voor te breiden, vroegen we Overmeire. Die klonk resoluut: “Neen, dat is zo gecommuniceerd. Wij hebben onze plicht gedaan, nu moet er een oplossing komen. Als het bestuur met iets concreets komt, als alles officieel is en de papieren in orde zijn, dan gaat onze focus meteen op de play-downs. Dan zijn wij absoluut klaar om daarin de strijd aan te gaan. Als je ziet wat de jongens in deze omstandigheden kunnen brengen, willen wij dat in de play-downs zeker doortrekken.”