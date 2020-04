“Heel kwade” Jelle Van Damme heeft 250.000 euro tekengeld tegoed: “Als je geen geld hebt, moet je geen club kopen” JBE/GVS

20 april 2020

13u26 18

Jelle Van Damme (36) stapte in de zomer van 2019 mee in het project van Lokeren, maar nog geen jaar later blijft hij desolaat achter: de Wase club is failliet. “Sinds december werden we van het kastje naar de muur gestuurd. De omstandigheden waarin wij als spelers moesten presteren, dat had ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. Uw zin om te trainen en te spelen gaat weg. Ik kwam hier niet om aan te modderen, en kijk nu...”

Ik hou me nog rustig, maar dit kunnen we niet zo laten. Mijn advocate zal wel nog wat werk hebben. Van Damme

“De Vries en Verhoeven (respectievelijk voorzitter en sportief manager, red.) hadden nooit een businessplan om een club te runnen. Als je geen geld hebt, moet je geen club kopen. Zo simpel is het. Kwaad? Ik ben heel kwaad. Ik hou me nog rustig en wil geen dingen zeggen die tegen mij gebruikt kunnen worden. Maar dit kunnen we niet zo laten. Mijn advocate zal wel nog wat werk hebben...”

De verdediger en gewezen Rode Duivel heeft nog 250.000 euro aan tekengeld tegoed. “Die financiële problemen begonnen al in november. Met alle respect: we spreken niet over een paar duizend euro, hé. Maar eigenlijk is dit voor de fans nog het allerergste. En voor die 400 jeugdspelertjes.”

“Ik wil nog doorgaan, maar enkel in 1A”



