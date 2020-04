Fans Sporting Lokeren in rouw: “Eén van de zwartste dagen in ons leven” Yannick De Spiegeleir

20 april 2020

13u36 2 Sporting Lokeren Onverwacht is het nieuws van het faillissement van Sporting Lokeren niet, maar toch komt de klap keihard aan bij de trouwe supportersschare van de Wase voetbalclub. “Boosheid, ontgoocheling en verdriet overheersen vandaag”, zegt Dirk Bossers van supporterscollectief Wit-Zwart-Geel.

Het faillissement van Sporting Lokeren voelt aan als de kroniek van een aangekondigde dood. Al maanden werden de fans aan het lijntje gehouden met loze beloftes van Louis de Vries en zijn entourages over pistes die achteraf telkens op een sisser uitdraaiden.

Familielid afgeven

“Dit is zonder meer één van de zwartste dagen in mijn leven. Het voelt hetzelfde aan als wanneer je een dicht familielid moet afgeven”, zucht Bossers. “En ook al wisten we dat dit nieuws er zat aan te komen. Toch is het pijnlijk dat onze club die bijna 50 jaar bestaat op zo’n korte tijd ter ziele is gegaan.”



Ook op sociale media regent het rouwreacties van Sportingfans. Het kenmerkende logo van de club wordt door vele fans afgebeeld met een zwarte achtergrond. “Wanbeleid heeft ervoor gezorgd dat 282 (het stamnummer van Sporting Lokeren, red.) vandaag niet meer te redden viel. Dit is een klap voor iedereen, maar ik ben wel dankbaar. Dankbaar voor alle mooie momenten en opgebouwde vriendschappen (…).De laatste match tegen Beerschot voelde aan als een einde, zo onwezenlijk. Al kan een einde ook het begin zijn van iets nieuws”, schrijft Jens Van der Voorden in een reactie op Facebook.



Hoop

Ook bij andere fans heerst naast de ontgoocheling de hoop op een nieuw verhaal. Zo lekte zondag al uit dat een aantal getrouwen van Sporting Lokeren lonken naar Vigor Wuitens Hamme voor een doorstart in de amateurreeksen. “Vandaag is een emotionele dag, maar morgen willen we de knop omdraaien en hopen we weer aan een nieuw verhaal te kunnen schrijven. Ook als supporters kunnen we hier een belangrijke rol in spelen. In gelijk welk verhaal moet er plaats zijn voor twee evenwaardige partners. We spiegelen ons daarbij aan het voorbeeld van Zulte Waregem en niet aan dat van Beerschot Wilrijk, waarbij de naam en de identiteit van de ene club na verloop van tijd verdwijnt.”