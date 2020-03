Sporting Lokeren virtueel failliet: “Maandag 23 maart is absolute deadline” YDS

13 maart 2020

17u20 10 Belgisch voetbal Louis de Vries heeft nog 10 dagen om een overnemer te vinden die de schuldenput van Sporting Lokeren wil derven. Anders wordt de club op maandag 23 maart sowieso failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. Dat zegt voorlopig bewindvoerder Kris Goeman.

Samen met zijn confrater Juul Creytens werd advocaat Kris Goeman donderdag aangesteld op basis van een handelsonderzoek door de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. Het is al langer bekend dat de rode lantaarn uit 1B achterstallige schulden heeft bij leveranciers, spelers en de Belgische voetbalbond KBVB. ook moet de Vries nog steeds 3,5 miljoen euro betalen aan zijn voorganger Roger Lambrecht.

De aanstelling van de voorlopige bewindvoerders moet voor duidelijkheid zorgen. “De huidige financiële situatie is dramatisch. Momenteel is de NV Sporting Lokeren virtueel failliet”, windt de advocaat er geen doekjes om. “De jeugdwerking, die onder een aparte vzw valt, valt voor alle duidelijkheid niet onder deze regeling.” De enige reddingsboei die Sportingvoorzitter Louis de Vries nog heeft, is het vinden van een investeerder die de schuldenput van meer dan 5 miljoen euro op korte termijn wil wegwerken.

Het lijkt steeds meer een mission impossible al gaf de entourage rond de Vries donderdag nog te kennen dat er nog steeds gesprekken gaande zijn met geïnteresseerde kandidaten. De Sportingvoorzitter heeft nog amper tien dagen om zijn koortsachtige zoektocht tot een goed einde te brengen, want op maandag 23 maart verstrijkt de absolute deadline. “Als er tegen dan geen oplossing gevonden is, spreekt de ondernemingsrechtbank van Dendermonde het faillissement uit”, stelt Goeman klaar en duidelijk.