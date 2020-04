Sporting Lokeren krijgt geen licentie, club gaat wel in beroep bij BAS VMRD & YDS

08 april 2020

11u16 64 Belgisch voetbal ‘t Is nu ook officieel: Sporting Lokeren krijgt geen licentie. Dat laat Louis de Vries weten aan onze redactie. De club gaat wel in beroep bij het BAS.



Het officiële verslag van de licentiecommissie ontvangt Sporting Lokeren pas later vandaag, maar Louis de Vries weet nu al hoe laat het is. “We kwamen niet tegemoet aan de eisen van de licentiecommissie en kregen dan ook geen licentie toegewezen”, klonk De Vries deze voormiddag kort. De voorzitter laat weten dat hij zich nu tot het BAS zal wenden om alsnog een licentie te bemachtigen. Daarover volgt normaal gesproken op 10 mei een definitieve uitspraak. Als Sporting ook bij het BAS geen licentie krijgt zakt het in principe naar tweede amateurklasse. Voorzitter De Vries verzekert in een reactie wel dat ze in “een afrondende fase zitten met een nieuwe investeerder”.

Dat Lokeren geen licentie zou krijgen, stonden al weken in de sterren geschreven. “Er zijn geen betalingsbewijzen aangeleverd, want de schulden zijn ook niet betaald”, klonk het gisteren nog bij bewindvoerder Kris Goeman. Al was die ook lichtjes optimistisch. Zo is er volgens de bewindvoerder wel degelijk nog concrete interesse van een investeerder om de club over te nemen en haar schuldenberg van 4 miljoen euro aan te zuiveren zodat de club op een later tijdstip alsnog haar licentie kan bekomen, maar dan moet het wel snel gaan.

Snel duidelijkheid

“Die partij wil wel zekerheid dat de club 1B kan blijven. Daarom is het belangrijk dat de voetbalbond snel duidelijkheid schept over de samenstelling van de reeks volgend jaar.” Door de coronacrisis lijkt het immers uitgesloten dat de playdowns tegen Roeselare nog worden afgewerkt en lijkt Sporting Lokeren als hekkensluiter de meest logische zakker. Als is het op dit moment nog niet duidelijk of er überhaupt degradaties zullen zijn. “In een rampscenario zou de voetbalbond kunnen beslissen dat er geen sportieve dalers zijn in 1B, maar is het kalf dan al verdronken omdat de investeerder niet wou toehappen omwille van de onzekere situatie”, aldus Goeman.

Die lijkt er door de beslissing van de licentiecommissie dus ook niet beter op te worden. Niet vergeten dat er de Waaslanders ook nog steeds een faillissement boven het hoofd hangt. Op 20 april – drie weken voor de uitspraak van het BAS - moeten ze immers voor ondernemingsrechtbank in Dendermonde verschijnen. Als de schulden op dat moment nog niet werden aangezuiverd, zal die rechtbank de club failliet verklaren.

Zelzate

In dat scenario zou een samenwerking met derdeamateurklasser KVV Zelzate steeds nadrukkelijker overwogen worden. Enkele weken geleden liet voorzitter Stefaan Luca nog weten dat er geen onderhandelingen liepen, maar inmiddels lijken beide partijen naar elkaar toe te groeien en lopen er gesprekken tussen Zelzate en een delegatie vanuit Lokeren – zonder Louis de Vries. Volgens onze informatie zou een scenario zoals Beerschot-Wilrijk, toen het failliete Beerschot AC z’n wagonnetje aan provincialer KFCO Wilrijk hing, het meest plausibel zijn. “Een bespreekbare piste”, bevestigde voorzitter Luca, die het evenwel te vroeg vindt om verder uit te weiden. Tegen het einde van de week wordt meer nieuws verwacht.

Andere licenties

Vandaag maakt de licentiecommissie haar beslissing bekend over alle dossiers van de Belgische profclubs. Een heleboel ploegen kregen al een positief signaal en moeten zich vandaag dus niet al te veel zorgen maken. Maar er zijn ook enkele probleemgevallen. Naast Lokeren, dat dus al zeker geen licentie krijgt, zijn dat KV Oostende, en 1B-clubs Roeselare, Lommel en Virton. Lees er HIER meer over.

