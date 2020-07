Sporting Lissabon investeert in KSV Roeselare: “We zijn gered” XC

18 juli 2020

10u05 0 Belgisch voetbal KSV Roeselare kijkt weer hoopvol naar de toekomst. De West-Vlaamse club, dat eerder geen proflicentie van het BAS kreeg en volgend seizoen aantreedt in Eerste Nationale (voordien Eerste Amateur), is financieel gered.

“Ruim 2 maanden werd er in stilte hard gewerkt achter de schermen om KSV Roeselare een nieuwe toekomst te geven. We kunnen u vandaag dan ook met trots melden dat KSV Roeselare gered is”, luidt het in een mededeling. “Drie structurele nieuwe investeerders, waaronder de Zuid-Europese topclub Sporting Lissabon, komen aan boord van de club en brengen de nodige financiële middelen mee om ‘KSVR 2.0' in de steigers te zetten en uit te bouwen.”

“Er is een langetermijntraject uitgestippeld welke in een duidelijk omschreven businessplan voor de komende 5 jaar werd uitgewerkt met duidelijke doelstellingen voor alle stakeholders van de club (eerste ploeg, jeugd, academie, sportieve omkadering, administratieve medewerkers, management, supporters én sponsors).”

Op dinsdagavond 8 september zal er een officieel persmoment zijn waarbij ‘KSVR 2.0' in detail wordt voorgesteld.