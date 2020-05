Wint Charleroi straks jackpot? Osimhen kan Carolo’s recordbedrag opleveren AR

13u01 0 Sporting Charleroi Wint Sporting Charleroi met Victor Osimhen binnenkort dé jackpot? Dat zou best kunnen. De 21-jarige Nigeriaan werd in juli van vorig jaar, na een opvallend seizoen op huurbasis bij de Carolo’s, voor 3,5 miljoen definitief overgenomen van Wolfsburg en in het verlengde daarvan voor circa 12 miljoen (plus bonussen) getransfereerd naar Lille. Eén seizoen Ligue 1, 18 doelpunten en 6 assists later staat de spits bij Tottenham op het verlanglijstje van José Mourinho.

Volgens ‘Afrique Sports’ gaan de ‘Spurs’ voor Osimhen de concurrentie aan met onder andere Liverpool, Chelsea en Newcastle. De lat ligt bijzonder hoog: 85 miljoen, naar verluidt. Een goede zaak voor Lille, een gouden zaak voor Charleroi, dat recht heeft op een flinke portie van de meerwaarde. In zoverre dat de spits binnen de twee jaar de Henegouwse club om en bij de 25 miljoen zou kunnen opbrengen? “De berekening van die meerwaarde is complex, in functie van schijven en bovendien lopen we op de gebeurtenissen vooruit, vermits Victor nog niet getransfereerd is”, reageert algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx zoals steeds bedachtzaam.

Hoe dan ook: 2020 zou voor Sporting Charleroi, ondanks de coronacrisis, een uitzonderlijk jaar kunnen worden. Sportief met een eventuele deelname aan de poules van de Europa League. Financieel - dankzij Osimhen en het inzicht van de directie - met de lucratiefste deal ooit in de geschiedenis van de club. En dan te weten dat de club in 2012 - toen Mehdi Bayat overnam van zijn oom Abbas - virtueel failliet was. Acht jaar verder staat er een organisatie, een ploeg gekneed door Felice Mazzu en bijgewerkt door Karim Belhocine en wordt er werk gemaakt van een nieuw stadion in Marchienne-au-Pont, met als streefdatum midden 2024. “We spiegelen ons aan AA Gent. We willen hen achterna”, verklaarde Mehdi Bayat bij de voorstelling van het project.

