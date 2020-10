Van een spraakmakende transfer gesproken: Teodorczyk op weg naar Charleroi AR

05 oktober 2020

12u41 0 Charleroi Sinds de terugkeer van de jonge Frank Tsadjout naar Italië, beschikt Charleroi-coach Karim Belhocine nog slechts over twee spitsen: Rezaei en Nicholson. Te weinig om, zelfs zonder Europees voetbal, in de nationale competitie te kunnen rivaliseren met de topclubs. Mehdi Bayat zocht een bijkomende centrumspits en, indien alles naar wens verloopt, heeft hij die gevonden bij het Italiaanse Udinese. Volgens de laatste berichten is Lukasz Teodorczyk vandaag onderweg naar België om zijn overstap naar Charleroi te regelen.

Teodorczyk, de naam doet zeker meer dan een belletje rinkelen. De inmiddels 29-jarige Pool speelde van 2016 tot 2018 bij Anderlecht. Vooral zijn eerste seizoen was fameus: 30 doelpunten én — gelijk met Onyekuru (toen AS Eupen) — topschutter in onze competitie. Tijdens zijn tweede seizoen zakte hij ietwat terug, maar was hij toch nog goed voor 15 doelpunten.

In de zomer van 2018 liep het voor Teodorczyk mis bij Anderlecht. Met Marc Coucke als nieuwe eigenaar veranderde de club van koers. De Pool paste niet langer in het plaatje. «Ik verdiende te veel en bovendien mocht de coach mij niet. Vanhaezebrouck houdt niet van mensen die zijn mening niet delen», liet hij destijds door uw krant optekenen.

Teodorczyk, niet alleen gevreesd om zijn trefkracht, maar ook berucht vanwege zijn explosief gedrag op het veld — zie onder meer de opgestoken middenvinger naar de fans van Club Brugge — verliet in woelige omstandigheden Anderlecht om bij Udinese aan de slag te gaan. Daar was hij nog slechts een flauw afkooksel van de ‘Teo’ in België. Hij verdween lange tijd uit de circulatie als gevolg van hernia, scoorde in 2018-2019 nog slechts één doelpunt en vorig seizoen zelfs geen enkel. Richting zijspoor, dus.

Komt de Pool er opnieuw bovenop? Dat zal de toekomst uitwijzen. Zeker is dat Charleroi, met Teodorczyk, op het punt staat een spits aan te werven die een totaal ander profiel heeft dan Rezaei en Nicholson. Wordt vervolgd.

Wat met Busi?

Het is daarnaast niet onmogelijk dat Charleroi inderhaast nog een rechtsback moet transfereren. Maxime Busi, de huidige titularis op die positie, is immers in beeld bij Parma. Vorige winter meldde Torino zich al voor de belofteninternational. Toen verkoos de speler te blijven. Nu blijkt hij wel gecharmeerd door het aanbod uit Italië. Italiaanse bronnen maken gewag van een bod van 6 miljoen, dat door Charleroi als onvoldoende wordt beschouwd. Verhoogt Parma de prijs, dan is het niet uitgesloten dat Busi vorige donderdag tegen Lech Poznan zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld met de Carolo’s.

Probleem voor Charleroi: afgezien van Guillaume Gillet, die tegen Standard op rechtsback depanneerde, beschikt Karim Belhocine over niemand om die positie over te nemen, tenzij oudgediende Stergos Marinos zijn verblijf bij Charleroi nog tot de winterstop zou rekken.