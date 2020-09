Sterke man Mehdi Bayat: “Of dit Charleroi kampioen kan spelen? Waarom niet?” PDD/YP

19 september 2020

“Dit was een historische avond, want Charleroi bestaat meer dan 115 jaar en nooit slaagde de club erin om met 18/18 te starten aan de competitie”, bevestigde Bayat om te beginnen bij onze collega’s van VTM Nieuws. “Dit is een erg belangrijk moment voor ons, want als clubbestuurder ben ik heel fier dat dit net nu, onder ons bewind, gelukt is. En ik weet dat je nu gaat vragen of Charleroi kampioen kan worden, dus is mijn antwoord: waarom niet? We gaan blijven doen waar Charleroi goed in is: enorm hard werken. We proberen te boksen met de grote clubs in België, maar we hebben minder middelen dan hen dus moeten we gewoon harder werken. De wedstrijd van vanavond is een overwinning voor de hele club, iedereen die hier werkt want iedereen is belangrijk. En dát is het uiteindelijk. Dat is waarom Charleroi er in geslaagd is om 18 op 18 te pakken.”

“Ik heb deze match met veel plezier beleefd”, gaat hij verder. “Bovendien was het de eerste keer dat er hier terug publiek toegelaten was - we hebben 15 op 15 gehaald zonder publiek. Dat je dan die historische 18 op 18 kan pakken onder het oog van de fans, dat maakt me heel emotioneel. Ik ben heel blij, we plukken de vruchten van een werk van lange adem sinds onze terugkeer naar de hoogste klasse in 2012. Step by step hebben we de club laten groeien en ook daarom was ik emotioneel. We hebben geschiedenis geschreven.”

Ik kan niet zeggen dat ik de tovenaar ben die alleen maar goede trainers uit zijn hoed tovert. Maar ik kan wel zeggen: sinds 2012 heb ik nooit een trainer ontslagen bij Charleroi Mehdi Bayat

De fundamenten van het succes werden gelegd onder Felice Mazzu, maar Karim Belhocine doet momenteel dus wat die nooit kon waarmaken. “Dat klopt, maar ik kan niet zeggen dat ik de tovenaar ben die alleen maar goede trainers uit zijn hoed tovert. Maar ik kan wel zeggen: sinds 2012 heb ik nooit een trainer ontslagen bij Charleroi. Yannick Ferrera is zelf opgestapt, nadien is Mazzu gekomen en zelf weer vertrokken waarna Belhocine heeft overgenomen. Het klopt dat alles nu heel goed gaat, maar nog eens: het is hier niet alleen de trainer die het werk levert. Het is de trainer én de spelers én de filosofie en dit alles samen zorgt voor het succes. Belhocine heeft een totaal ander profiel dan Felice Mazzu, maar het komt ook overeen met de DNA van deze club. Het is iemand die hard werkt en dat ook gedurende zijn hele spelerscarrière heeft gedaan, want hij was niet de meest getalenteerde voetballer. Maar het matcht met de filosofie van Charleroi.”

Waarna de sterke man ook nog een lans brak voor zijn fans, die - gelet op de tijden waarin we nu leven - wel erg uitbundig vierden. “We moeten goed begrijpen dat we momenteel in een heel moeilijke periode zitten. Het volk wil leven, het heeft er nood aan. We hebben vanavond gedaan wat we konden om alles goed te organiseren en om alle normen zo goed mogelijk na te leven. Maar als je me vraagt naar het gedrag van die fans, zeg ik: zij willen leven. We moeten met het virus leren leven. We moeten voorzichtig zijn, we moeten verantwoordelijkheid tonen. Zowel de fans als de club. Maar als het, zoals vanavond, even uit de hand loopt, dan moeten we dat begrijpen.”

