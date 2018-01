STAGEDAGBOEK CHARLEROI: Steeven Willems is stilaan terug: "Ik ga verdorie uit mijn pijp moeten komen" Alain Ronsse

17u58 0 BELGA Steeven Willems wordt onder handen genomen door fysical coach Philippe Simonin in San Pedro del Pinatar.

Woensdag 10 januari

Mehdi Bayat zet zijn individuele gesprekken verder. Vandaag was Steeven Willems aan de beurt. Na afloop van dat onderhoud met de patron, maakte de centrale verdediger tijd vrij voor ons. "Ik ben niet gehaast. Ik speel straks toch niet tegen Seoul", zegt hij.

Na zeven maanden revalidatie als gevolg van afgescheurde kruisbanden in de POI-match van vorig seizoen tegen Anderlecht, is Willems eindelijk terug. "Begin december hervatte ik beetje bij beetje met de groep. Nu doe ik alles mee, zonder hinder te ondervinden. Medisch is alles in orde, alleen het wedstrijdritme ontbreekt. Vrijdag spelen we nog een tweede oefenmatch tegen een Chinese club, maar de kans is klein dat ik hier op stage mijn wederoptreden zal kunnen doen. Ik heb begrepen dat de staf niet het minste risico wil nemen. Ik kan daar inkomen, zelfs al sta ik te trappelen van ongeduld. Bovendien verwacht ik niet dat ik mijn plaats in de basis zomaar zal innemen. Dessoleil doet het sinds de start van het seizoen uitstekend op de positie die de mijne was voor ik uitviel. Ik ga verdorie uit mijn pijp moeten komen om hem uit de ploeg te spelen (lacht). Maar, wees gerust, het wordt een gezonde concurrentie waar we allebei voordeel kunnen uit halen en wie weet komt er een dag waarop de coach opnieuw overschakelt op een systeem met drie centrale verdedigers. Daar heeft hij in verleden al voor gekozen en het functioneerde goed. Het hoeft dus niet noodzakelijk Willems of Dessoleil te zijn. De twee samen kan ook."

"Hoe dan ook: ik kijk ernaar uit om er weer helemaal bij de horen. Zelfs al is het als bankzitter. Voor wie maanden de wedstrijden op tv heeft gevolgd, is dat al een fameuze stap vooruit. En ik trek mij op aan het vooruitzicht dat we over een paar maanden opnieuw zullen deelnemen aan POI. Tegen dat die tweede fase intreedt, hoop ik weer helemaal top te zijn."

BELGA Steeven Willems.

Dinsdag 9 januari

Dag 4 van de stage begon voor de Carolo's met een intensieve training onder toezicht van Felice Mazzu maar onder de mondige leiding van zijn assistent Mario Notaro. Dik anderhalf uur duurde de training, hoofdzakelijk met bal. Eerst op een speelhelft 10 tegen 10 met één joker, waarbij de bal zonder hem stil te leggen afwisselend kort en lang moest worden doorgespeeld. Zonder de doelmannen. Die vier trainden apart. Daarna in wedstrijden tussen drie ploegen - nu wel inclusief de doelmannen - op een veel kleinere ruimte. Dat leidde tot constant pressen, felle duels en dito discussies over wie al dan niet een overtreding maakte en daarvoor al dan niet werd teruggefloten door Notaro.

BELGA

Na afloop kwam het tot een aanvaring tussen N'Ganga en Mazzu waar de coach een einde aan maakte met: 'Hou op met dat gezaag, Francis. Als je niet tevreden bent, mag je wat mij betreft morgen in het hotel blijven'. Tijdens de middagpauze verstrekte Mazzu een woordje uitleg met betrekking tot het incident dat niemand was ontgaan: "De ploeg waarvan Francis deel uitmaakte, heeft verloren. Daar kan hij niet tegen. Het is nooit anders geweest. Wint hij niet, dan vindt hij altijd wel iets om zijn beklag over te maken. En zeker als hij niet vrijuit gaat bij het verlies. Doorgaans is dat geen probleem, maar deze keer vond ik zijn reactie overdreven en bovendien bleef zijn gemekker duren."

Remacle trainde niet mee. Hij bleef in het hotel achter met maagstoornissen.

Na de middag waren de spelers vrij.

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

Zondag 7 januari

Eén dag na de technische staf, de spelersgroep, de eigen kok en diëtiste, is Mehdi Bayat in San Pedro del Pinatar aangekomen. De gedelegeerd bestuurder van de Carolo’s heeft er, om te beginnen, zijn 39ste verjaardag gevierd. Terwijl algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx gewoontegetrouw in Charleroi is achtergebleven, zal Mehdi Bayat ter plaatse de volledige stage meemaken en individuele gesprekken voeren met alle spelers. Verwacht wordt dat de contractverlengingen van Kaveh Rezaei (vijf jaar?), Gaëtan Hendrickx en Christian Benavente gefinaliseerd zullen worden en dat de toekomst van Pollet en Saglik ter sprake zal komen.

Ilaimaharitra (zware enkelblessure opgelopen op Zulte-Waregem) traint dit weekend nog individueel in zaal, maar zal allicht morgen al bij de groep kunnen aansluiten. Hoewel Mazzu geen enkele belofte meenam op stage, is de pas aangeworven coach van van de U21, Samba Diawara, wel van de partij. De bedoeling is dat Diawara van de gelegenheid gebruik maakt om inzage te krijgen in de werkwijze van Mazzu.

Die integratie geldt trouwens ook voor nieuwkomers Romain Grange en Anthony D’Alberto. Laatstgenoemde kwam in januari 2015 in het nieuws omwille van zijn betrokkenheid bij het verkeersongeval in Duitsland waarbij de toen 20-jarige Junior Malanda omkwam. D’Alberto was toen nog jeugdspeler bij Anderlecht, maar vertrok enkele maanden later naar het Portugese Braga, waar hij deel uitmaakte van de B-ploeg. Grange noch D’Alberto is speelgerechtigd voor de uitgestelde bekermatch van 16 januari op Club Brugge.

photo_news