STAGEDAGBOEK CHARLEROI: ook Mehdi Bayat maakt zijn opwachting Alain Ronsse

11u16 0 photo_news

Eén dag na de technische staf, de spelersgroep, de eigen kok en diëtiste, is Mehdi Bayat in San Pedro del Pinatar aangekomen. De gedelegeerd bestuurder van de Carolo’s heeft er, om te beginnen, zijn 39ste verjaardag gevierd. Terwijl algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx gewoontegetrouw in Charleroi is achtergebleven, zal Mehdi Bayat ter plaatse de volledige stage meemaken en individuele gesprekken voeren met alle spelers. Verwacht wordt dat de contractverlengingen van Kaveh Rezaei (vijf jaar?), Gaëtan Hendrickx en Christian Benavente gefinaliseerd zullen worden en dat de toekomst van Pollet en Saglik ter sprake zal komen.

Ilaimaharitra (zware enkelblessure opgelopen op Zulte-Waregem) traint dit weekend nog individueel in zaal, maar zal allicht morgen al bij de groep kunnen aansluiten. Hoewel Mazzu geen enkele belofte meenam op stage, is de pas aangeworven coach van van de U21, Samba Diawara, wel van de partij. De bedoeling is dat Diawara van de gelegenheid gebruik maakt om inzage te krijgen in de werkwijze van Mazzu.

Die integratie geldt trouwens ook voor nieuwkomers Romain Grange en Anthony D’Alberto. Laatstgenoemde kwam in januari 2015 in het nieuws omwille van zijn betrokkenheid bij het verkeersongeval in Duitsland waarbij de toen 20-jarige Junior Malanda omkwam. D’Alberto was toen nog jeugdspeler bij Anderlecht, maar vertrok enkele maanden later naar het Portugese Braga, waar hij deel uitmaakte van de B-ploeg. Grange noch D’Alberto is speelgerechtigd voor de uitgestelde bekermatch van 16 januari op Club Brugge.