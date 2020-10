Rechtsback Jules Van Cleemput: “Verrast toen Charleroi interesse toonde” AR

08 oktober 2020

16u41 0 Charleroi In afwachting dat hetzelfde gebeurt met Berahino en Teodorczyk stelde Charleroi deze middag Jules Van Cleemput voor. “Ik was aangenaam verrast toen ik vernam dat er interesse was van een ambitieuze club als Charleroi”, aldus de 23-jarige rechtsback die bij KV Mechelen op zijn positie gebarreerd werd door Kabore.

“Het is allemaal zeer snel gegaan. Het eerste contact vond zondag plaats. Maandag ben ik, samen met mijn zaakwaarnemer, om 16 uur in Charleroi gearriveerd. De onderhandelingen hebben tot halfelf geduurd. Er kwam stress bij kijken, maar het loonde de moeite. Ik ben blij dat we een overeenkomst hebben bereikt.”

Van Cleemput wordt bij de Carolo’s de opvolger van Busi die naar Parma is vertrokken. Om de positie van rechtsback dubbel te bezetten — oudgediende Marinos past niet langer in de plannen van Belhocine, zodat enkel Gillet overblijft als ‘dépanneur’ — trachtte Charleroi nog de 24-jarige Algerijn Haithem Loucif, op een zijspoor bij de Ligue 1-club Angers, te strikken. Als gevolg van een technisch probleem langs Franse kant kon die transfer echter niet tijdig worden afgerond.

Van Cleemput zal morgen worden ingepast, ter gelegenheid van een oefenmatch achter gesloten hekken tegen STVV.