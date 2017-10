Rechtsachter Capon bezorgt KV Oostende met eerste drie goals sinds mei 2015 de zege Tomas Taecke

22u20 0 BELGA Sporting Charleroi Alsof er vandaag plots sneeuw uit de hemel zou vallen: zo verrassend was de hattrick - u leest het goed - van Brecht Capon gisteren. Met zijn drie goals bezorgde de gelegenheidsaanvoerder KV Oostende een eerste langverwachte - en misschien wel verlossende - thuiszege.







'Win or die', dat was met enige zin voor overdrijving de boodschap voor rode lantaarn KV Oostende gisteren. Voorzitter Marc Coucke ruilde zijn plek bovenin de hoofdtribune bij wijze van statement in voor een staanplaats in de spionkop - daar waar hij als kind destijds de kriebels te pakken kreeg. Geflankeerd door Communicatiemanager Wim De Meyer schreeuwde Coucke zijn team naar de overwinning, iets dat in de beginfase van de match niet meteen een gevolg kreeg.



Nog steeds tweede in het klassement Sporting Charleroi voetbalde complexloos de eerste kansen bij elkaar. Geen oeh's of aah's uit het bezoekersvak, dat door een boycot van de Carolo's uitzonderlijk leeg bleef. Politiecombi op dinsdagavond naar het vredige Oostende? On s'en fou, dacht men in het zwarte land. Dutoit, bij afwezigheid van de zieke Vanhamel in doel, pareerde de pogingen van Benavente, Rezaei en Tainmont vakkundig.



KVO begon ultradefensief en trapte de ballen veelal op goed geluk naar voor. Toen het halverwege de eerste helft uitzonderlijk de voetballende oplossing zocht, was de voorsprong gelijk een feit. Capon, zaterdag op Stayen nogal ongewoon goed voor een vijftal ongevaarlijke doelpogingen, mikte deze keer wel raak. De gelegenheidsaanvoerder kreeg wat hulp van Dessoleil op wie de bal afweek, maar zijn vreugde was er niet minder om. De trouwe dienaar scoorde voor het eerst sinds 21 mei 2015 (met Kortrijk tegen Anderlecht) - net niet lang genoeg geleden om over een mirakel te spreken. Zou Oostende - voor het eerst op voorsprong halverwege - dan toch eens winnen in eigen huis?

Photo News

BELGA

Eèn, twijje, drieje



Hij was nog niet helemaal bekomen, Brecht Capon, toen hij na de rust de catacomben verliet. Alleen wist de geboren Oostendenaar op dat moment niet wat zich in het restant van de wedstrijd zou voltrekken. Scoren werkt niet alleen bevrijdend voor een goalgetter, maar blijkbaar ook voor een bescheiden rechtsachter. Het leek wel een kopie van de eerste goal, toen opnieuw Capon de bal wederom op aangeven van Musona droog tegen de touwen knalde. Oostende op rozen, Capon in de zevende hemel - even blij als verrast na wat stilaan een mirakel kon genoemd worden.

BELGA

BELGA

Voor de kustploeg leek de eerste thuiszege van het seizoen al snel een feit, toch was op het uur even opletten. Eerst mikte Rezaei op de paal, vervolgens kwam hij een voetje te kort om de voorzet van Baby binnen te duwen. Voorbij minuut 70 kwam KVO nog eens opzetten en viel de bal in de zestien meter voor de voeten rollen van... Brecht Capon. Het zou toch niet, zag je de Versluys Arena denken. Maar jawel, Capon trapte de bal zonder aarzelen een derde keer langs Penneteau. Bedolven onder zijn ploegmaats kon zijn geluk niet op.



Niet één, niet twee, maar drie goals in één wedstrijd. Goed genoeg voor een mirakel, toch? Overmand door emoties galoppeerde Capon snel terug naar de middellijn - ondanks zijn drie goals naar goede gewoonte plichtbewust. Hij was de grote held, die KVO mogelijk op het goede spoor heeft gezet. De rode lantaarn is Oostende na de grote Brecht Capon-show alvast even kwijt.

Photo News