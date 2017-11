Peru in strijd voor WK-ticket zonder "tovenaar" Benavente: "Hij moet mee naar Rusland" Stijn Joris en Luc Verweirder

Bij Charleroi niets dan lof, bij Peru laten ze hem links liggen. Cristian Benavente (23) kijkt vannacht toe hoe zijn nationale elftal een WK-ticket probeert te bemachtigen.

In Wellington werkt Peru vannacht de heenwedstrijd van het barrageduel met Nieuw-Zeeland af voor een plekje op het WK in Rusland. Ergens in een flat in Charleroi knipperde er vanochtend rond 4u15 al een lichtje aan. Cristian Benavente kijkt thuis toe wat zijn landgenoten ervan bakken. De draaischijf van de Karolo's verkeert in bloedvorm, maar bondscoach Ricardo Gareca blijft hem consequent over het hoofd zien. Al langer dan een jaar intussen. Zijn laatste selectie dateert van oktober 2016. Benavente prijkt wel op een reservelijst en kan nog opgevist worden. We betwijfelen sterk of Gareca al naar België vloog om Benavente te bekijken, maar hij kan er misschien best zijn statistieken al eens bijnemen. Aan 8 goals zit hij intussen al dit seizoen en dat zijn er 2 meer dan alle middenvelders van Peru samen. De rechtstreekse concurrenten van Benavente zijn niet meteen grote vedettes. Renato Tapia is een bescheiden bankzitter bij Feyenoord. Paolo Hurtado voetbalt voor de Portugese middenmoter Guimaraes. Christian Cueva kwam dit seizoen in 25 wedstrijden voor Sao Paulo niet verder dan twee doelpunten.

Christian Benavente.

Op Mambourg zijn ze wél laaiend enthousiast over Benavente. Felice Mazzu twijfelt niet langer aan hem. "Cristian is volgroeid. Hij weet nu hoe het Belgische voetbal werkt. Ik heb er op moeten hameren, maar hij knapt intussen zijn deel van het werk op. Ik hoop dat hij straks alsnog naar het WK mag want hij verdient dat." Benavente werd niet voor niets dertien jaar lang klaargestoomd bij Real Madrid. Mehdi Bayat behield altijd het vertrouwen in de Peruviaan. "Op training liet hij dingen zien die weinig spelers in België kunnen. Zijn aanpassingsperiode is achter de rug en ik wist dat hij zou ontploffen." Voor zijn ploegmaats bij Charleroi is Benavente een zegen. Zijn collega's op het middenveld zijn het roerend eens. "Hij is een tovenaar", zegt Gaëtan Hendrickx. "Ik loop met plezier wat extra meters zodat hij zich aanvallend kan uitleven. Technisch is hij zonder meer de beste van de hele ploeg." "Hij maakt voetbal simpel", zegt Marco Ilaimaharitra. "Met één controle kan hij het verschil maken."

