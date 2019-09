Perbet laat een spoor van 110 doelpunten achter in de Jupiler Pro League Alain Ronsse

11u11 0 Charleroi Maandagavond, kwart voor middernacht, intercepteerden we een berichtje van Pierre-Yves Hendrickx, algemeen directeur van Sporting Charleroi: ‘Mise à dispostion de Perbet à OHL , signée à l’instant - Bonne nuit.’ Jérémy Perbet verlaat dus de Carolo’s om aan de slag te gaan in 1B. De tweevoudige topschutter (25 goals in 2012 voor Bergen, 22 in 2016 voor Charleroi) laat in de Jupiler Pro League een spoor van 110 doelpunten achter, gespreid over een weliswaar onderbroken periode van elf jaar. Van de nog actieve spelers doet enkel Jelle Vossen beter met 125 treffers.

Enkele weken geleden, na zijn late winninggoal tegen Antwerp, verklaarde Mehdi Bayat: “Spelers met de eigenschappen en de mentaliteit van Perbet zijn een zegen voor elke club, voor elke trainer.” Daar had je kunnen uit afleiden dat ‘Perbut’, hoe dan ook, bij Charleroi zou blijven. Niet, dus.

Met de komst van Shamar Nicholson, Kaveh Rezaei en Frank Tsadjout — de eerste kan op het einde van het seizoen veel geld opleveren, naar het voorbeeld van Victor Osimhen; de tweede werd door Club Brugge afgestaan om zijn marktwaarde opnieuw te verhogen; de derde is een wissel op de toekomst — tuimelde de ‘joker bij uitstek’ naar plaats vier of — Adama Niane meegeteld — zelfs naar plaats vijf in de hiërarchie van de spitsen. Veel speelminuten zou Perbet dit seizoen dus niet meer krijgen. Vandaar dat de 34-jarige Fransman wijselijk instemde met een verhuur aan OHL zonder aankoopoptie — zijn contract bij Charleroi loopt nog tot 2021. OHL is inmiddels al de 14de club van de man van wie de speeltuin zich bevindt in de zestien van de tegenstander.

In eerste instantie was het de bedoeling van Charleroi om Niane tijdelijk of definitief van de hand te doen. Aan interesse voor de gewezen topschutter van de Ligue 2 ontbrak het blijkbaar niet, maar de 26-jarige Malinees vond geen bestemming naar zijn zin, ook… OHL niet. De kans bestaat dat Niane uiteindelijk ingaat op een voorstel van een of andere exotische club.