Ook zij geraakten door de steeplechase van Charleroi-baas Bayat: Anthony D'Alberto en Romain Grange Alain Ronsse

17u53 0 BELGA Nieuwkomers Anthony D'Alberto en Romain Grange.

Sinds Mehdi Bayat baas is, heeft Charleroi zich hoogstzelden laten betrappen op een miskoop. Het recept: kennis van de markt, nauwgezette scouting, mentaal onderzoek, diepgravende gesprekken met de kandidaat-nieuwkomer. Romain Grange en Anthony D'Alberto zijn die steeplechase met succes doorgekomen.

BELGA Romain Grange met coach Felice Mazzu.

Grange werd definitief overgenomen van Niort. "Eind december werd ik door mijn zaakgelastigde op de hoogte gebracht van de interesse die uitging van Charleroi", vertelt de Fransman. "Een goed gesprek met Mehdi Bayat later, besliste ik in te gaan op het voorstel. Van Niort in de Ligue 2 naar een toonaangevende club in de Belgische competitie is een stap vooruit. Op mijn leeftijd (Grange is 29, red.) krijg je die kans zelden. De overstap naar België had wel al vroeger gekund. Bij Westerlo en Sint-Truiden. Westerlo werd mij afgeraden door een vriend die daar had gespeeld. Voor Sint-Truiden hoopte ik op een voorafgaandelijk onderhoud met meneer Duchâtelet, maar die bleek een zodanig drukke agenda te hebben, dat het contact uiteindelijk tot niets heeft geleid."

BELGA

Grange zegt van zichzelf dat hij polyvalent is. Zijn troeven: ervaring, overzicht en een uitmuntende rechter. "Links of rechts op de flanken en zelfs centraal achter de spits: wat goed is voor de ploeg, is goed voor mij. Bovendien moet het voetbal van Charleroi mij liggen. De snelle overschakeling was bij Niort ook van toepassing."

Grange werd als vervanger van Tainmont aangetrokken. Op links dus, in concurrentie met Baby. "Amara is in de eerste plaats een jeugdvriend. We werden samen vijf jaar lang opgeleid bij Châteauroux. Daarna gingen ieder zijn weg. Wat mij betreft eerst Nancy, daarna Paris FC - met telkens een degradatie aan het einde van de rit - en tot voor een paar weken Niort. Om terug te komen op Baby: we hebben vaak samen in de ploeg gestaan. Hij centraal en ik op de flank of omgekeerd. Het hoeft dus niet noodzakelijk Baby of Grange te zijn, de twee kan ook. We bezitten trouwens niet hetzelfde profiel. Amara is een infiltreur, ik ben daarentegen meer een man van voorzetten en vrijschoppen."

BELGA Grange met jeugdvriend Amara Baby.

D'Alberto werd nog niet definitief overgenomen van Braga. Hij moet de komende maanden Mehdi Bayat en Felice Mazzu overtuigen om de optie te lichten. "Bij Braga geraakte ik niet verder dan de B-ploeg. Er werd mij wel beloofd dat ik na verloop van tijd naar de A-kern zou worden overgeheveld, maar dat bleek afgelopen zomer niet het geval te zijn. De interesse van Charleroi komt mij dus zeer goed uit. Zelfs al ben ik mij er wel degelijk van bewust dat ik, om te beginnen, slechts de stand-in ben voor Marinos op rechtsachter."

D'Alberto is een ex-belofte van Anderlecht."Bij de jeugd speelde ik centraal in de defensie, maar veel verdedigen hoefden we niet te doen. Daarvoor was ons overwicht vaak te groot. Onze belangrijkste opdracht was uitvoetballen. Van den Brom had het voor mij. Hij zou me wellicht opgenomen hebben in de A-kern. Toen Van den Brom vervangen werd door Hasi kwam ik zeer snel tot de vaststelling dat ik mijn toekomst elders moest gaan zoeken. Bij Braga dus, waar ik als verdediger echt leerde verdedigen."

BELGA

D'Alberto was, als bestuurder, betrokken bij het verkeersongeval dat in januari 2015 het leven kostte aan Junior Malanda. Het onderwerp uit de weg gaan doet hij niet, maar uit zijn lichaamstaal valt af te leiden dat de herinnering zwaar weegt. "De familie van Junior staat me bij. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor. Maar het verdriet blijft als een lidteken dat nooit zal vervagen."

BELGA

BELGA

BELGA