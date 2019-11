Ook Charleroi-speler slachtoffer van racistische gezangen: “Wat hem is overkomen, heeft z'n plaats niet in onze stadions” Alain Ronsse

04 november 2019

06u55 0 Charleroi De wedstrijd op KVM heeft een zware tol geëist van Charleroi. Algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx maakt de rekening. “Ilaimaharitra kreeg racistische opmerking naar het hoofd geslingerd.”

“Vooreerst is er de blessure Diandy. Kort voor het einde van de eerste helft viel hij uit met een zwaar gehavende knie. Ik vrees dat de gewichtsbanden geraakt zijn. Morgen moet blijken hoe erg het met hem gesteld is. In het slechtste geval — en zo ziet het ernaar uit — zien we hem niet meer terug in de reguliere competitie. Een ferme klap voor hem en voor de ploeg, want Diandy was sinds het begin van het seizoen een zeer belangrijke schakel.”

“En dan is er het incident met Ilaimaharitra. Marco kreeg blijkbaar tijdens de match door plaatselijke fans racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd. Het moeten enkelingen geweest zijn, want Mechelen mag prat gaan op een echt voetbalpubliek, in de meest gunstige zin van de term. Hij maakte er spelleider attent op, maar die zei dat hij zo geconcentreerd was op het spelverloop, dat het hem niet was opgevallen en dat de match-delegate het zeker in zijn rapport zou vermelden, mocht dat inderdaad het geval zijn geweest. Het raakte Marco dermate dat hij, na het laatste fluitsignaal, zijn gram ging halen bij de grensrechter die langs die bewuste kant de lijn deed. Marco reageerde zijn opwinding af op de grensrechter. Had hij natuurlijk niet moeten doen, want de man zat er voor niets tussen. Spelleider Lardot zag het gebeuren, kwam tussen en gaf Marco geel. Zijn vijfde zodat hij de thuismatch van volgend weekend tegen Eupen mist.”

“Diandy plus Ilaimaharitra, dat zijn de twee récupérateurs op het middenveld die we gaan missen. Daarbij komt nog Diagne wellicht geschorst zal zijn voor het duel met Eupen. Dat heeft niets te maken met deze match, maar met zijn rode kaart in Oostende. De zaak komt dinsdag voor. We hebben hier, onder meer dankzij twee fameuze reddingen van Penneteau, een punt gepakt na een meeslepende match voor mannen, maar de rekening is gepeperd.”

Uitblinker Penneteau nam het Ilaimahitra niet kwalijk dat hij over de schreef ging. “Wat hem is overkomen, heeft zijn plaats niet in onze stadions. We zijn solidair met hem.”