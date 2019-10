Morioka wil scoren tegen paars-wit, maar niet juichen: “Want Anderlecht heeft mij een kans gegeven” AR

02 oktober 2019

18u52 0 Sporting Charleroi Ryota Morioka werd in januari door Sporting Charleroi van Anderlecht overgenomen als vervanger van de naar Egypte vertrokken Benavente. De eerste maanden verliepen stroef, maar sinds het begin van het seizoen is zijn rendement gestegen.

In zoverre dat de aanvallende middenvelder momenteel met 5 doelpunten topschutter is bij de Carolo’s. Ondanks het feit dat hij — anders dan bij Waasland-Beveren, waar hij een vrije rol had — mee moet verdedigen. “’t Is zinvol, maar vermoeiend», aldus de Japanner. «Vooral de match van vorige zondag op Sclessin is energieverslindend geweest. Naar het einde toe zat ik door mijn krachten heen.” Van de vijf goals die hij tot nu maakte, heeft hij er één niet gevierd en een tweede met vertraging.

“Op Waasland-Beveren mijn vreugde de vrije loop geven, vond ik niet kunnen uit respect voor de club en de supporters die mij, tijdens mijn periode daar, een warm hart toedroegen. Op Standard hield ik mij in omdat ik onmiddellijk in de mot had dat de VAR zou tussenkomen. Toen het doelpunt uiteindelijk toch werd gevalideerd, heeft de ref (Van Driessche, red.) mij zijn excuses aangeboden voor de twijfel. Die geste heb ik zeer geapprecieerd.”

Wat indien Morioka vrijdagavond tegen Anderlecht scoort? “Ik hoop in elke match te scoren. Dus ook tegen Anderlecht. Maar juichen? Neen. Waarom niet? Omdat Anderlecht de topclub is die mij de kans heeft geboden een fameuze stap hogerop te zetten. Het is niet gelukt, maar niemand treft schuld. Het zijn de omstandigheden die het zo gewild hebben. Hier klikt het, daar niet. Daar moet je je als prof bij neerleggen zonder afbreuk te doen aan erkentelijkheid.” Het is verstandiger een kaars aan te steken, dan te klagen over de duisternis. Het citaat van de Chinese filosoof Lao-Tse is toepasselijk op Morioka.