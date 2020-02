Morioka, Nicholson of toch nog iemand anders: wie gaat voor Charleroi op ‘de tien’ staan tegen Club? AR

23 februari 2020

09u58 0 Charleroi Wie bij Charleroi op de ’10’ nu Massimo Bruno (gescheurde kruisbanden linkerknie) out is voor de rest van het seizoen ? Indien Belhocine vasthoudt aan zijn 4-2-3-1 — en waarom niet vermits die veldbezetting succes oplevert ? — dan heeft hij de keuze tussen:

Morioka: de Japanner begon het seizoen op die positie, maar werd na het uitvallen van Diandy een rij achteruit geschoven. Sinds dat eerste weekend van november vormt hij met Ilaimaharitra een zeer goed functionerend centraal duo voor de defensie. Haalt de coach die as uit elkaar — wat weinig waarschijnlijk is — dan komt er naast Ilaimaharitra een plaats vrij voor Hendrickx.

Gholizadeh: bij Charleroi speelt de aanvallende middenvelder links of rechts op de flank. In Iran gebeurde het wel vaker dat hij centraal postvatte. De Iranier bezit de hoedanigheden om die positie in te vullen en kan op die manier op de flank de concurrentie ontlopen met Kayembe, die de voorbije weken uitstekend presteerde.

Nicholson: de meest offensieve optie; de meest atletische ook. Vorige week, op de Bosuil, bewees de Jamaicaan dat hij die rol aankan. Voor herhaling vatbaar dus, al lenen de omstandigheden zich daar deze namiddag niet toe. Rezaei mag tegen Club Brugge niet spelen en logischerwijze zal Nicholson hem vervangen als diepe spits. Tenzij Belhocine als speelpunt een beroep doet op de jonge, van AC Milan gehuurde Tsadjout.

Lazare: sinds hij in januari definitief van AS Eupen werd overgenomen, speelde de 21-jarige Ivoriaan nog geen minuut. Dat deed hij dit seizoen ook slechts mondjesmaat bij de Panda’s en als dat wel het geval was, dan misbruikte coach San José hem op een flank. Lazare heet dan wel polyvalent te zijn, centraal komt hij best aan zijn trekken. Het zou bijgevolg niet echt een verrassing zijn, mocht Belhocine van de gelegenheid gebruik maken om hem te laten debuteren. (AR)

