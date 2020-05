Mehdi Bayat spreekt over toekomst Charleroi en bevestigt interesse voor Guillaume Gillet AR

16 mei 2020

19u01 0 Sporting Charleroi In een ‘Facebook Live’ ter attentie van de fans van Sporting Charleroi is afgevaardigde beheerder Mehdi Bayat niet enkel teruggekomen op wat er gisteren tijdens de Algemene Vergadering van de Profliga werd beslist, hij heeft ook uitleg verschaft over de situatie en de toekomstplannen van zijn club. Hieronder de belangrijkste passages van zijn uiteenzetting.

• Guillaume Gillet

“Vermits zijn contract door Lens niet werd verlengd en hij er blijkbaar de voorkeur aan geeft naar België terug te komen om zijn carrière af te sluiten, is Guillaume Gillet een speler die ons interesseert. Guillaume is inmiddels 36, maar heeft het voorbije seizoen een groot aandeel gehad in de promotie van Lens naar Ligue 1. Zijn ervaring en zijn mentaliteit zouden ons goed kunnen uitkomen. Ik zeg niet dat Guillaume met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor Charleroi zal kiezen, maar we gaan alleszins nagaan of hij onze interesse deelt.”

• Kaveh Rezaei

“Zijn huur zonder optie loopt af, maar gezien onze uitstekende relatie met Club Brugge is het niet uitgesloten dat hij bij ons kan blijven. Op welke basis laat ik voorlopig in het midden. Dat hangt in de eerste plaats af van hoe Club de toekomst van Kaveh ziet. En uiteraard ook van de speler, al ben ik ervan overtuigd dat hij niet weigerachtig staat tegenover een verlengd verblijf bij ons.”

• Financieel

“De coronacrisis heeft ons schade berokkend, maar het is niet zo dat we financieel in de problemen dreigen te komen. Staf en spelers werden netjes uitbetaald en het mislopen van de inkomsten als gevolg van de schrapping van play-off 1, hoeft geen rem te betekenen op de groei van de club.”

• Abonnees

“Wie een abonnement had voor de reguliere competitie of al een dagticket had gekocht voor de thuismatch tegen KV Kortrijk, waarmee we die reguliere competitie normaliter hadden moeten afsluiten, krijgt twee gratis tickets voor de match tegen Kortrijk in de reguliere fase van volgend seizoen. Wie zich al een abonnement verschafte voor de PO I van 2019-2020, zal het bedrag dat hij betaalde mogen aftrekken van zijn abonnement voor de reguliere competitie 2020-2021. En mochten er fans zijn die hun abonnement om een of andere reden niet wensen of niet kunnen vernieuwen, dan zullen we daar samen een oplossing voor vinden. De prijzen blijven hoe dan ook onveranderd.”

• Stadions

“Als gevolg van de coronacrisis hebben de plannen voor het nieuwe stadion in Marchienne-au-Pont achterstand opgelopen. Echter niet in die mate dat de streefdatum voor onze verhuis in gevaar komt. Die blijft augustus 2024. En wat het ‘Stade du Pays’ betreft: zonder aanpassingen beantwoordt onze huidige thuishaven enkel aan de UEFA-normen voor het organiseren van wedstrijden in de voorrondes van de Europa League, niet voor de poules. We gaan de nodige werken laten uitvoeren om ook in de poules in eigen stadion te kunnen spelen, zelfs al hebben we op dit ogenblik geen zekerheid van deelname. Plaatst Antwerp zich rechtstreeks voor de groepsfase dankzij bekerwinst, dan is het aan ons om, over de twee wedstrijden van de laatste voorronde, onze kwalificatie af te dwingen.”