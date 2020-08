Mehdi Bayat blijft kalm na jackpot Osimhen: “We gaan niet met onze kredietkaart zwaaien” AR

04 augustus 2020

21u04 0 Charleroi Eind vorige week werd de overgang van Victor Osimhen van Lille naar Napoli afgerond voor een transferbedrag dat, bonussen inbegrepen, tot 80 miljoen euro kan oplopen. Bij Sporting Charleroi kunnen ze dus op beide oren slapen. De jackpot is binnen. Hoeveel die bedraagt? Mehdi Bayat is bereid uitleg te verschaffen, zonder een exact bedrag te noemen.

OFFICIAL: SSC Napoli announce the signing of Victor Osimhen from Lille for a club-record €50m fee.



Striker pens a five-year contract. pic.twitter.com/L9WFpjbHQq Soar Super Eagles(@ SSE_NGA) link

De aflossingen worden vaak gespreid over de duur van het contract dat een speler tekent. Voor Osimhen is dat vijf jaar. “Het is dus niet zo dat we ons dankzij Victor gaan laten verleiden om met een kredietkaart zonder limiet te zwaaien”, aldus nog Mehdi Bayat. “Zottigheden doen we nooit. De club is financieel gezond en dat wensen we zo te houden. Wat niet betekent dat we geen geld zullen uitgeven om, daar waar nodig, de kern nog te versterken. Met een linksback? Als alles volgens plan verloopt, kunnen we die morgen of overmorgen aankondigen.”

