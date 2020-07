Mehdi Bayat: “Als Rezaei Clement niet kan overtuigen, zal ik met plezier met Club Brugge en de speler praten” AR

02 juli 2020

11u07 1 Sporting Charleroi Ter afsluiting van de korte zomerstage van Sporting Charleroi in het Duitse Kamen, maakte algemeen directeur Mehdi Bayat (41) voor de aanwezige Waalse collega’s tijd vrij voor een persmoment. Hieronder enkele passages.

Over Rezaei: “Kaveh hoopt Clement te kunnen overtuigen hem een tweede kans te gunnen. Slaagt hij daar niet in en krijg ik op een bepaald moment een signaal van Club dat hij opnieuw transferabel is, dan zal ik met veel plezier met de Brugse directie en de speler praten.”

Over Marinos: “Als rechtsachter werd Stergos voorbijgestoken door Busi. Hij is bij ons sinds 2013 en heeft al die tijd uitstekende diensten bewezen. Zijn contract loopt nog tot juni van volgend jaar. Stergos is 32 en ik heb de indruk dat hij om familiale redenen naar Griekenland wil terugkeren. Als dat zo is, dan gaan we hem niets in de weg leggen en een plaatsvervanger zoeken als concurrent voor Busi op rechtsback.”

Nurio: “Mocht hij de wens hebben uitgedrukt te blijven, dan zou ik niet zijn ingegaan op het voorstel van Gent, hoe verleidelijk het bod ook was. Na drie jaar Charleroi wou Nurio echter een stap hogerop zetten, de vooruitgang die hij heeft gemaakt verzilveren. De fans nemen het mij kwalijk dat ik hem liet vertrekken naar een rechtstreekse concurrent. Ze hebben volkomen gelijk. Ik zou ook liever gewild hebben dat hij naar het buitenland vertrok en ik beken eerlijk dat ik zo een aanbieding uit Belgische hoek niet verwachtte. Er was ook interesse van Watford, maar die riskeren uit de Premier League te tuimelen.”

Over de inkomende transfers: “Ilaimaharitra onderging een heelkundige ingreep in de lies. Het duurt allicht nog wel een poosje vooraleer hij honderd procent is. Dat kan er ons toe aanzetten een bijkomende verdedigende middenvelder aan te werven. Een speler met ervaring die onmiddellijk inzetbaar is (de transfervrije Guillaume Gillet beantwoordt aan dat profiel, red.). Voorin hebben we Nicholson en Tsadjout, met wie ik hier een goed gesprek had. Hij wil blijven en ik denk niet dat AC Milan zich zal verzetten tegen een verlenging van de huurovereenkomst. Daarbovenop is er de jonge Descotte in wie we geloven. Komt Rezaei terug, dan blijft de situatie onveranderd. Anders hebben we misschien nood aan een extra spits, maar we gaan niet overhaast te werk gaan. Vermits de transferperiode deze keer tot begin oktober loopt, de internationale markt pas laat in een beslissend stadium zal treden en we sowieso over een uitstekende kern beschikken, hebben we alle tijd om daar waar nodig te retoucheren.”

De al dan niet deelname van Charleroi aan de poules van de Europa League zal ongetwijfeld een rol spelen.