Mazzu met de kwinkslag: "Of het penalty was voor Real tegen Juventus? Vraag het aan Boucaut" Bart Fieremans

12 april 2018

15u47

Bron: Eigen berichtgeving 0 Sporting Charleroi Charleroitrainer Felice Mazzu verkiest om liever niet te veel terug te komen op zijn vulgaire tirade na de onterechte penalty die Alexandre Boucaut vorige week voor Anderlecht floot. Maar in Gianluigi Buffon vond hij wel een bondgenoot die zijn emotionele uitspraken kunnen vergoelijken.

“Buffon is een van de grootste spelers ter wereld”, zei Mazzu bij zijn persbabbel voor het PO1-duel tegen Genk, op onze vraag wat hij vond van de penalty en uitsluiting van Buffon in de CL-kwartfinale Real – Juventus, met in het achterhoofd dat Mazzu een grote fan is van Juve. “Buffon heeft een van de grootste palmaressen, hij won alles. En wat zei hij na de match in de media over de ref? Dat hij een vuilniszak heeft op de plaats waar zijn hart moet zitten. Je ziet dat zulke uitspraken kunnen gebeuren.”

Mazzu reageert ook met een kwinkslag of hij het een terechte penalty voor Real vond: “Vraag het aan Boucaut, of aan de VAR.” Om dan toch zijn mening over zulke delicate fases te geven. “Eerlijk. Op een dag zouden we kunnen samenzitten met de scheidsrechters om dat te bespreken. Een arbiter moet volgens mij rekening houden met twee factoren. Eén: het reglement. En twee: de emotionele impact en gevoeligheid in verhouding tot de uitdaging. Gisteren ging het in Real – Juventus om de CL-kwartfinale en we zijn in de 93ste minuut. De penalty is volgens mij fluitbaar. Volgens het reglement is er geen probleem. Maar bij twijfelgevallen mag volgens mij ook het moment en de psychologisch impact een rol spelen in de arbitrage.”