Massimo Bruno voelt zich goed in Charleroi: "Blij dat er nog mensen in mij geloven" Alain Ronsse

16 september 2018

21u14 0 Sporting Charleroi Mooi weekend voor de Zebra's: een punt in de altijd beladen partij in Luik en een echte kennismaking met Massimo Bruno.

Bruno genoot op Sclessin op rechts de voorkeur op Gholizadeh (de Iraniër miste een groot gedeelte van de voorbereiding op de match tegen Standard als gevolg van een interland) en Mazzu zal zich zijn keuze niet beklaagd hebben. Bruno deed wat van hem werd verwacht: meeverdedigen, uitbreken en doelgevaar afdwingen. Voor de rust trof hij de kruising, in de tweede helft stuitte hij op Ochoa.

Meeverdedigen is niet nieuw voor de aanvallend gecatalogeerde flankspeler. Dat behoorde al tot zijn takenpakket tijdens zijn tweede periode bij Anderlecht onder leiding van Weiler (44 matchen). De aanpak van Mazzu vertoont trouwens gelijkenis met die van de Zwitser: resultaatgericht, pragmatisch.

"Ik heb een goed gesprek gehad met de coach en Mehdi Bayat", aldus Bruno. "Ik ben blij dat er nog mensen zijn die in mij geloven. Ik stel de financiële inspanning van de club zeer op prijs. Anderlecht is mijn eerste springplank geweest om hogerop te geraken. Charleroi wordt mijn tweede. Of ik, met de terugkeer naar de club die mij opleidde, de juiste keuze maakte, dát weet je in het voetbal nooit op voorhand. De eerste weken verschaffen me alvast een goed gevoel. Spelen is mijn eerste doel. Daar heb ik nood aan. En beslissend zijn zodra ik weer helemaal op toerental ben."