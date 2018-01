Loonsverhoging voor Mazzu bij Sporting Charleroi: 600.000 euro bruto per jaar Valerie Hardie

Bron: Le Soir 0 BELGA Sporting Charleroi Felice Mazzu heeft volgens de Franstalige pers een akkoord bereikt over een verlengd verblijf als trainer van Charleroi. Hij zou jaarlijks zo'n 600.000 euro bruto gaan verdienen bij de Carolo's.

Tijdens de winterstage in het Spaanse Pinetar gaf Felice Mazzu, in december nog verkozen tot beste trainer van het jaar, al aan dat hij met algemeen directeur Mehdi Bayat aan het praten was over een contractverlenging bij Sporting Charleroi. Al is het woord 'contractverlenging ' eigenlijk niet de correcte term: de 53-jarige trainer heeft een contract van onbepaalde duur bij de Henegouwse club. Het gaat eerder om een financiële opwaardering, volgens berichten in de Franstalige pers zelfs om een verdrievoudiging van zijn huidige loon. Afhankelijk van zijn prestaties zou Mazzu, vorige zomer nog in beeld bij Club Brugge en later ook bij AA Gent, maandelijks zo'n 50.000 euro toucheren.

Mazzu begon in juli 2013 als coach bij de Carolo's en is nu aan zijn vijfde seizoen toe. Hij is daarmee de tweede langst zittende trainer, na Francky Dury, die in 2011 bij Zulte Waregem terugkeerde nadat hij er ook al van 1994 tot 2010 aan het roer stond.

Zijn verlengd verblijf staat ook in schril contrast met het beleid dat de vorige voorzitter, Abbas Bayat, bij Charleroi uittekende. Onder zijn bewind kwamen en gingen ruim twintig trainers in dertien jaar tijd. De komst van Fabien Debecq in september 2012 als nieuwe preses bracht meer rust en stabiliteit bij de Waalse club.

In zijn eerste jaar was het nog zoeken voor Mazzu, die in 2014 tiende werd met Charleroi, maar zowel in 2015 als 2017 haalde z'n team telkens playoffs I. Ze finishten telkens als zesde. Dit seizoen staat Charleroi voorlopig tweede in de stand, op elf punten van Club Brugge, dat het morgenavond treft in de kwartfinale van de Belgische beker.

Afwachten of Mazzu Charleroi zijn eerste prijs kan schenken. In 1969 waren de Carolo's vice-kampioen, in 1978 (tegen SK Beveren) en 1993 (tegen Standard) stonden ze in de bekerfinale.

Photo News Op 18 december mocht Felice Mazzu in Genval de trofee Raymond Goethals ophalen, als beste trainer van het jaar.