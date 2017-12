Loon naar werken voor Mazzu: Charleroi-coach kaapt Trofee Raymond Goethals weg DMM

13u01 40 BELGA Sporting Charleroi Loon naar werken voor Felice Mazzu. De Charleroi-trainer ziet een nieuw succesjaar bekroond met de Trofee Raymond Goethals. Mazzu doet beter dan andere genomineerden Hugo Broos en Ivan Leko. Hij volgt op de erelijst Michel Preud'homme op.

De Trofee Raymond Goethals bestaat sinds 2011 en bekroont de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn werkwijze en gedrevenheid. De jury is samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld.

BELGA Felicitaties voor Mazzu van de Charleroi-manager Mogi Bayat.

In de eerste stemronde kregen Hugo Broos, Ivan Leko en Felice Mazzu de meeste stemmen achter hun naam. Zij waren in het Château du Lac in Genval logischerwijs de drie grote genomineerden voor de prijs. De 51-jarige Mazzu haalde het uiteindelijk na een nieuw succesjaar met Charleroi. De 'Zebra's' speelden vorig seizoen play-off 1 en prijken nu opnieuw op de tweede plaats in de Jupiler Pro League.

BELGA Waseige met Preud'homme. Op de achtergrond Simon Tahamata en Aimé Anthuenis.

Prijsbeest Mazzu bij onze videoman: "Ook Charleroi zal Club niet van de titel houden"

Felice Mazzu won vanmiddag in het Chateau du Lac in Genval de Trofee Raymond Goethals 2017. Een bekroning voor het sterke werk van Mazzu, die met Charleroi dit seizoen de enige lijkt te zijn die het Club Brugge van Ivan Leko het vuur aan de schenen kan leggen. "Maar ook wij zullen hen niet van de titel houden", klonk het nuchter voor onze camera.

"Ik vreesde al de Poulidor van deze trofee te worden"

"Ik vreesde al de Poulidor van deze trofee te worden", lachte de coach van Charleroi, die de voorbije jaren enkele keren naast de prijs greep. Gezien mijn atypische carrière als coach, met vele jaren op lager niveau, ben ik natuurlijk heel fier deze award te winnen tussen al deze grote coaches die hier aanwezig zijn. Dit geeft heel veel voldoening, en ik wil dit delen met mijn hele ploeg en staf. Het recente parcours van Charleroi is aan hen te danken. Ik draag deze prijs ook op aan mijn familie. Mijn vader verhuisde van Italië naar België om in de mijnen te werken. Nu is zijn zoon een in België erkende coach."

BELGA

"Het klopt dat Hugo Broos de Africa Cup heeft gewonnen. Maar ik kan niet zeggen dat ik verrast ben, al had ik niet verwacht de trofee te krijgen. Charleroi heeft toch al een mooi parcours afgelegd, gezien de beperkte middelen. Deze trofee is volgens mij dan ook verdiend. Nu wil ik er alles aan doen om met Charleroi een prijs te pakken. Raymond Goethals herinner ik me als de coach met de sigaret in de mond. Op dat vlak heb ik dus een gemeenschappelijk element met hem", lachte Mazzu. "Raymond was een coach die heel sereen en kalm was en net als ik dicht bij zijn spelers stond. Net als ik vond hij de organisatie belangrijk. Tegelijkertijd was hij ook streng. Dankzij die combinatie wist hij fantastische resultaten te boeken. Ik hoop op een carrière zoals Raymond", besloot Mazzu.

BELGA Goedlachs: Georges Leekens en Eric Gerets.

De erelijst van de Trofee Raymond Goethals:

2011: Eric Gerets (bondscoach Marokko)

2012: Peter Maes (Sporting Lokeren)

2013: Francky Dury (Zulte Waregem)

2014: Marc Wilmots (bondscoach België)

2015: Hein Vanhaezebrouck (AA Gent)

2016: Michel Preud'homme (Club Brugge)

2017: Felice Mazzu (Charleroi)

BELGA Herman Van Holsbeeck en Michel Louwagie praten bij.