Laat Belhocine Guineeër Malick Keita (18) debuteren bij Charleroi? Alain Ronsse

09 november 2019

13u08 0 Charleroi Charleroi - Eupen wordt vanavond een confrontatie tussen twee ploegen die op dreef zijn (10 op 12 gelijk met Club Brugge). De inzet: voor de Carolo’s de vijfde of zelfs vierde plaats in de stand; voor de Panda’s in het zog van Anderlecht de topzes naderen.

Beide coaches wijzigden de voorbije weken hun basisopstelling niet. Beñat San José kan daarmee doorgaan, Karim Belhocine niet. Hij mist twee titularissen in dezelfde zone.

Charleroi speelt standaard 4-2-3-1. Met twee middenvelders voor de defensie. Voor die posities heeft de coach de keuze tussen drie spelers: Diandy, Ilaimaharitra en Hendrickx. Vermits Diandy out is met een zware knieblessure en Ilaimaharitra geschorst als gevolg van zijn vijfde gele kaart na afloop van de wedstrijd op Mechelen, is van het trio enkel Hendrickx inzetbaar.

Belhocine zal dus moeten herschikken of schuiven. De meest ingrijpende oplossing is een 3-5-2 met drie centrale verdedigers (Diagne, Dessoleil en Willems) en een numeriek sterk bezet middenveld met Hendrickx als enige specifieke verdedigende middenvelder.

Wil Belhocine niet raken aan zijn favoriete veldbezetting, 4-2-3-1 dus, dan kan hij Morioka of Keita naast Hendrickx laten postvatten. Morioka nam vorige zondag op Mechelen de rol van Diandy over toen die kort voor de rust geblesseerd uitviel. Guineeër Malick Keita is een 18-jarige verdedigende middenvelder, die sinds deze zomer deel uitmaakt van de A-kern maar tot nu geen minuut heeft gespeeld. Hij werd in 2018 door Charleroi overgenomen van een opleidingscentrum van Conakry en levert opvallende prestaties bij de beloften.

Komt hij straks aan de aftrap als ‘surprise du chef’ ? Het zou niet de eerste keer dit seizoen zijn dat Belhocine verrast. Zie op Oostende waar hij — midden de toenemende druk van de thuisploeg in de tweede helft — een middenvelder met dubbele rol (Bruno) verving door een aanvaller (Nicholson). Zie ook op Mechelen, waar hij een verdedigende middenvelder (Diandy) vlak voor de rust bij 2-2 niet verving door zijn doublure van de avond (Hendrickx), maar door een spits (Nicholson). In beide gevallen sloot Charleroi de wedstrijd af met puntenwinst. Drie op KVO, één op KVM.