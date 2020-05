Jackpot voor Charleroi wellicht nog een jaar uitgesteld: gegeerde Osimhen wil bij Lille blijven AR

31 mei 2020

Charleroi zal nog even geduld moeten oefenen om munt te slaan uit een nieuwe overgang van Victor Osimhen. De Nigeriaan die vorig jaar het mooie weer maakte in Henegouwen gooit hoge ogen in de Ligue 1. Charleroi heeft een percentage op de meerwaarde van een mogelijk doorverkoop, maar Osimhen wil nog een jaar bij Lille blijven.

Als Victor Osimhen niet van gedacht verandert, zullen Lille en Sporting Charleroi nog een jaartje moeten wachten om, rechtstreeks en onrechtstreeks, munt te slaan uit de transfer van de 21-jarige spits naar de Premier League, de Serie A of de Spaanse Liga. In ‘Own Goal Nigeria’ gaf zijn entourage te kennen dat de Nigeriaan nog een vol seizoen bij Lille wil blijven vooraleer de stap naar een Europese topclub te zetten. “De Nigeriaanse bondscoach Gernot Rohr heeft hem aangeraden in eerste instantie zijn opmerkelijke eerste campagne in de Ligue 1 te bevestigen en pas daarna hoger te viseren. Wij zijn het daar volkomen mee eens en Victor heeft beslist die raad te volgen. Hij bracht de directie van Lille al op de hoogte van zijn voornemen”, luidt de uitleg van de entourage.

Pierre-Yves Hendrickx blijkt dus zijn gelijk te zullen halen. Toen we de algemeen directeur van Sporting Charleroi een tweetal weken geleden aanspraken over de jackpot waarop Charleroi, dankzij een percentage van de meerwaarde, uitzicht heeft indien Osimhen inderdaad door Lille voor 50 à 75 miljoen wordt doorverkocht, reageerde hij: “Daar kunnen we pas rekening mee houden als Victor effectief getransfereerd wordt en dat is nog niet het geval.”

Volgens Franse bronnen zal het mislopen deze zomer van de vele miljoenen voor Osimhen wel invloed hebben op de transferactiviteit van Lille, maar niet op het voornemen van LOSC om Moeskroen opnieuw over te nemen. De Fransen zouden van plan zijn verder te gaan met Patrick Declerck als voorzitter van l’Excel en Paul Allaerts als algemeen directeur. Coach Bernd Hollerbach en zijn gevolg zouden daarentegen wel worden vervangen door Fernando Da Cruz en zijn assistenten. Da Cruz coachte tot nu het tweede elftal van Lille, dat naar National 3 degradeerde en zou worden opgedoekt om de beste spelers ervaring te laten opdoen in de Jupiler Pro League. Da Cruz was vijf jaar geleden als eens aan zet bij Moeskroen-Peruwelz.