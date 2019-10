Ilaimaharitra wuift assist weg: “Ik wist niet eens waar Rezaei zich bevond”



AR

29 oktober 2019

23u57 0 Charleroi Negen op negen tegen Cercle Brugge, Moeskroen en KVO zonder een doelpunt te incasseren: na de nederlaag tegen Anderlecht heeft Charleroi zich goed herpakt.

“Dat hadden we nodig om in de running te blijven voor een plaats bij de eerste zes”, aldus Karim Belhocine. De coach was vooral tevreden over de solidariteit waarvan zijn spelers blijk gaven en de inspanningen die ze leverden om, na de uitsluiting van Diagne in de 32ste minuut, KVO op te vangen en uit te breken van zodra de kans daartoe zich voordeed. Met succes, vermits Rezaei een counter benutte om 0-1 te maken.

Aan de basis van dat doelpunt lag Ilaimaharitra, hoewel de Malagassiër achteraf toegaf dat het niet zijn bedoeling was geweest Rezaei op Dutoit af te sturen. “Ik recupereerde een bal diep op onze eigen veld, draaide mij om en gaf er een lel op. Ik wist niet eens waar Rezaei zich op dat ogenblik bevond. Een assist was het dus niet echt. Dat doelpunt is honderd procent de verdienste van Kaveh. Hij had nog de energie om achter die lukrake trap aan te gaan en werkte koelbloedig af. Deze zege, met tien tegen elf, is zeer goed voor het vertrouwen in het vooruitzicht van de wedstrijd van zondag op Mechelen.”

Meer over Rezaei

sport

sportdiscipline

voetbal

KVO