Exclusief voor abonnees Guillaume Gillet beleeft op zijn 36ste hoogdagen bij Charleroi: “Het Atlético van België? Niet slecht, toch?” Rudy Nuyens

24 september 2020

06u55 0 Charleroi Na een lange tocht langs Bastia, Olympiakos, Nantes en Lens beleeft Guillaume Gillet op zijn 36ste weer hoogdagen in België. Vanavond hoopt hij een oude rekening te vereffenen met Partizan Belgrado.

Guillaume Gillet miste vrijdag de recordmatch van Charleroi tegen Beerschot, waarin de Carolo’s 18 op 18 pakten. “De vrijdag voordien was ik gaan eten bij een vriend”, legt Gillet uit. “Die bleek ’s maandags positief. Ik heb de trainer en de clubdokter meteen op de hoogte gebracht. Ik liet ook onmiddellijk een test uitvoeren. Die bleek negatief, maar het protocol schrijft voor dat je in die omstandigheden in quarantaine moet. Sindsdien heb ik nog drie tests ondergaan, die allemaal negatief bleken. Ik haat het om niet te kunnen spelen, zeker als alles goed draait. Het was raar om mijn eigen ploeg vrijdag op televisie te volgen. Maar sinds maandag ben ik weer bij de groep. (lacht) Uitgerust.”

Ben je verrast door de 18 op 18 van Charleroi?

“Het is geen toeval. Je mag niet vergeten dat Charleroi het vorig seizoen al heel goed deed (het werd derde, red.). Als de laatste speeldag en de play-offs afgewerkt waren, dan speelden we nu misschien de play-offs van de Champions League. Goeie dingen bevestigen is niet makkelijk in het voetbal, maar de coach heeft daar goed op ingepikt. In de voorbereiding hebben we een paar keer slaag gekregen van Franse clubs, maar we bleven daar rustig onder.”

Karim Belhocine blijft voor ons een beetje een vreemde coach. Hij geeft geen interviews en laat het podium helemaal aan de spelers.

“Hij is bijna van mijn generatie, hij is nog niet zolang gestopt met voetballen. Ik denk dat hij in zijn hoofd nog altijd een beetje voetballer is. Dat maakt het hem makkelijk om de juiste woorden te vinden. Hij begrijpt zijn spelers. Hij raakt ook altijd de juiste snaar om ons te motiveren. Maar hij maakt ook regelmatig grapjes. Hij brengt iedereen in een goed humeur. Je moet weten dat ik momenteel de trainerscursus volg. Daar kom ik héél veel punten tegen die ik bij ons dagelijks op training zie. Men hamert er in de cursus bijvoorbeeld op dat 75% van je trainingen uit spelvormen moet bestaan, maar véél trainers werken niet op die manier. Zeker de trainers van een oudere generatie niet. Belhocine wel. Dat zorgt ervoor dat er met héél veel plezier getraind wordt. Natuurlijk is dat allemaal makkelijker als je match na match wint. Maar ook als we een keer verliezen, verwacht ik niet dat Belhocine zijn manier van werken zal veranderen.”

De speelstijl van Charleroi is niet de meest attractieve van de Jupiler Pro League, maar jullie voetballen wel zéér efficiënt. Er wordt al gesproken over het Atlético Madrid van België.

(lacht) “Niet slecht toch? Efficiëntie is heel belangrijk in het voetbal. Als wij eens minder zijn of als de tegenstander sterker is, slagen we er toch in om een goed blok te vormen. Iedereen vecht voor iedereen, dat is de reden waarom we niet veel kansen weggeven en maar 2 goals incasseerden in 6 matchen. Ook in wedstrijden waarin we moeten terugvallen op dat blok, komen er altijd wel kansen. Ik heb altijd het gevoel: ‘Als we een kans krijgen, gaat die er ook in.’ Achteraan staan we sterk en vooraan gaan we wel het verschil maken.”

Hoe voel je je op je 36ste?

“Goed. Als ik naar mijn statistieken kijk, zie ik nog altijd 11 of 12 kilometer per match. Ik had vooraf wat schrik, omdat ik vier en een halve maand zelfs geen groepstraining had meegemaakt, maar blijkbaar heb ik goed gewerkt. (lacht) Als ik na de match in mijn auto stap, voel ik me geen 25 meer. Als ik thuis kom, moeten ze me niets meer vragen. Zelfs de dag nadien niet. Maar ik ben zelf heel aangenaam verrast door mijn vorm op het veld.”

Als ik na de match in mijn auto stap, voel ik me geen 25 meer. Als ik thuis kom, moeten ze me niets meer vragen. Zelfs de dag nadien niet. Maar mijn vorm op het veld zit goed Guillaume Gillet

Als je Deschacht op zijn 39ste bezig ziet, hoop je dan ook zolang door te gaan?

“’Oli’ is op dat vlak een voorbeeld, maar ik kijk ook altijd naar Timmy (Simons, red.), die op zijn 40ste nog kampioen werd met Brugge. Als ik de kans krijg en me goed voel, wil ik ook zolang doorgaan. Veel spelers zeggen me dat ze te vroeg gestopt zijn. Michel De Wolf zei me onlangs nog dat ik zolang mogelijk moet doorgaan, omdat voetballen het mooiste is.”

Toch volg je al de trainerscursus. Zit er een coach in Guillaume Gillet?

“Tot nu toe kreeg ik alleen theorie, maar nu gaan we beginnen met veldtrainingen. Dan zal ik al wel voelen of dat iets voor mij is. Maar ik denk het wel.”

Wie was de markantste figuur die je ontmoette tijdens je omzwervingen?

“Jürgen Klopp.”

Huh?

“Vorig jaar zat ik in Las Vegas in hetzelfde hotel als Klopp. Zelf ben ik van nature nogal timide. Ik hou er niet van om mensen te storen, zeker niet op vakantie. Klopp had net de Champions League gewonnen met Liverpool, hij zat daar rustig met zijn vrouw en zijn kinderen. Maar ik heb een vrouw die heel makkelijk contact maakt met mensen. (lacht) Ze is perfect! Zij heeft de eerste stap gezet, maar daarna hebben de familie Klopp en wij een paar dagen samen doorgebracht. Ik had al veel bewondering voor de coach Klopp, maar ook buiten het voetbal bleek hij een echte topkerel.”

Er zat geen transfer naar Liverpool in?

“Jawel. (grijnst) Om de ballen op te pompen.”

Vorig jaar zat ik in Las Vegas in hetzelfde hotel als Jürgen Klopp. Mijn vrouw heeft contact gelegd en de familie Klopp en wij hebben een paar dagen samen doorgebracht. Topkerel Guillaume Gillet

Hoe kijk je tegen de match van vanavond tegen Partizan Belgrado aan?

“Mijn laatste Europese match dateert alweer van 2017, met Olympiakos tegen Sporting Lissabon. Ik had gedacht dat dat mijn laatste zou zijn, maar zo zie je maar. Ik houd ongelooflijk van dit soort matchen. (lacht) Af en toe scoor ik ook, vooral tegen Partizan. In de play-offs van de Champions League maakte ik in 2010 met Anderlecht zowel uit als thuis een doelpunt, maar toch gingen we eruit. Samen met de uitschakeling tegen BATE Borisov de grootste ontgoocheling in mijn carrière. Het zijn twee deelnames aan de Champions League minder op mijn palmares. Ondanks een owngoal van Jan Lecjaks speelden we 2-2 gelijk in Belgrado, we voelden dat we beter waren. Het was thuis (weer 2-2, red.) dat we het lieten liggen. Ik heb die match deze week nog eens herbekeken. Wat daar gebeurde met de penalty’s, was ongelooflijk. Legear en ik scoorden, maar Biglia, Boussoufa en Suárez misten. Uitgerekend de drie technisch meest begaafde spelers toen bij Anderlecht. Die avond was een echte tragedie.”

Enkele maanden geleden dwong je met Lens de promotie af, maar je kreeg geen nieuw contract. Heb je dat intussen verteerd?

“Ik had het er heel moeilijk mee dat ik bij Lens moest vertrekken. Maar na zo’n ontgoocheling moet je opnieuw opstaan. Dat was moeilijk, omdat ik maandenlang geen enkele groepstraining had. Gelukkig was er genoeg interesse. Charleroi en Moeskroen waren het meest concreet. Moeskroen bood me zelfs een project voor na mijn voetbalcarrière aan, maar ik heb het sportieve altijd laten primeren boven al de rest. Ik ben héél blij dat ik deze keuze gemaakt heb.”

Lees ook:

Niet langer grijze muis in het zwarte land: hoe Sporting Charleroi structureel en sportief de Belgische voetbaltop beklimt (+)