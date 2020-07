Guillaume Gillet (36) voelt zich nog lang niet versleten: “Wie weet kan ik bij Charleroi record van Deschacht breken” Alain Ronsse

09 juli 2020

17u46 0 Charleroi Vierenhalf jaar zijn voorbijgevlogen sinds hij Anderlecht definitief verliet om voor de tweede keer in de Franse Ligue 1 aan de slag te gaan. Na Bastia in 2014-2015, deze keer FC Nantes aangereikt door Mogi Bayat. Nu is hij terug in de Jupiler Pro League. Bij Sporting Charleroi van Mehdi Bayat. Guillaume Gillet. Weliswaar al 36, maar het voorbije seizoen een vaste waarde bij het naar Ligue 1 promoverende Racing Lens.

Ingeleid door algemeen directeur Hendrickx werd de man van 22 caps bij de Rode Duivels, 4 landstitels, 3 supercups en 1 beker van België ‘en mauve-et-blanc’ in het Stade du Pays voorgesteld.

“Bij Lens was ik de enige centrale middenvelder van wie het contract afliep. Het kwam de club goed uit het daarbij te laten. Onmiddellijk daarna heb ik met Mehdi Bayat en Karim Belhocine gepraat. Een goed, lang gesprek. Het vooruitzicht van bij een ambitieuze club uit de top zes van de Belgische competitie te spelen onder leiding van Belhocine beviel mij. Hij is niet veel ouder dan ik en het voetbal waar hij voor staat, spreekt mij aan. Massimo Bruno bevestigde trouwens mijn aanvoelen.”

“Toch heb ik bedenktijd gevraagd. Het liefst van al wou ik in Frankrijk blijven. Ik woon in Lille en mijn kinderen gaan daar naar school. Toen ik na verloop van tijd nog steeds geen aanbieding kreeg van een Franse club, ben ik ingegaan op het voorstel van Charleroi. Lille had mij inmiddels wel een contract van twee jaar bij Moeskroen aangeboden, maar sportief gezien is Charleroi veel aantrekkelijker en daar ging het mij om.”

Polyvalent

“Een veel scherpere concurrentie? Dat ben ik gewoon. Er zijn niet veel spelers van 36 die nog een centrale rol op het middenveld aankunnen, maar Belhocine legde tijdens ons gesprek de nadruk op het feit dat ik polyvalent bent. Een positie rechts op de flank schrikt mij niet af. Natuurlijk moet ik bewijzen dat ik nog goede benen heb, maar ‘t zou mij verbazen mocht dat niet lukken. Ik heb vorig seizoen bij Lens nauwelijks een wedstrijd of zelfs een training gemist en tijdens de lockdown mijn fysieke conditie als nooit tevoren gesoigneerd. Dat was nodig, want vier maanden zonder voetbal had op mijn leeftijd het einde kunnen betekenen.”

Deschacht

“Sinds ik in januari 2016 de Jupiler Pro League verliet, is het niveau gestegen. Naar het voorbeeld van Charleroi. In Frankrijk wordt er niet meer gelachen met de Belgische competitie. Ook niet met wat er nu gaande is? Och, folklore hoort bij België. Ik ben zeker dat ik hier veel plezier ga beleven. In een ambiance vergelijkbaar met Lens. Met minder volk? Ja, maar Lens is uitzonderlijk. Dertigduizend toeschouwers voor een thuismatch tegen Niort: stel je voor!”

Guillaume Gillet zag dinsdag op Zulte Waregem Olivier Deschacht terug. “Ollie is nu 39. Voor mij is hij een voorbeeld, een mikpunt. Un exemple de très bonne longévité. Wie weet kan ik zijn record breken. Op voorwaarde dat ik Charleroi ertoe aanzet mijn contract op het einde van het seizoen te verlengen. Dat is mijn bedoeling.”