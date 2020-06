Eerste coronabesmettingen in de Jupiler Pro League: twee spelers van Charleroi testen positief Redactie

29 juni 2020

06u30 38 Sporting Charleroi De coronatests bij de Jupiler Pro League-ploegen hebben voor het eerst besmettingen aan het licht gebracht. Bij Charleroi testten Mamadou Fall en Younes Delfi positief. Zij gaan in quarantaine.

Charleroi hervatte een week geleden en nu zijn de troepen van trainer Karim Belhocine op stage in Kamen in Duitsland. Maar enkele spelers zijn niet mee afgezakt. Bij de interne coronatests kwamen er immers twee positieve gevallen aan het licht. De Senegalees Mamadou Fall en de Iraniër Younes Delfi raakten in hun thuisland besmet met het Covid-19-virus.

Verdediger Modou Diagne, die ruim een week geleden met Fall vanuit Senegal naar België reisde, blijft uit voorzorg in isolatie. De centrale verdediger testte niet positief, maar Charleroi liet hem uit voorzorg thuis. Wél present in Kamen is winger Ali Gholizadeh, die samen met Delfi vanuit Iran naar België gekomen. De Iraniër testte net als Diagne negatief.

“Het is een lastige situatie", zegt Pierre-Yves Hendrickx, administratief bestuurder van de club, in de kranten van SudPresse. “De spelers die in quarantaine gaan, ondervinden geen hinder en vertonen geen symptomen, dus zullen ze individueel aan hun conditie blijven werken. Deze periode is moeilijk, maar ik denk dat iedereen er op een professionele manier mee moet omgaan. Daarom communiceren we ook transparant. En ik zou ook verbaasd zijn als wij de enige club zouden zijn waar er spelers positief hebben getest.”

Met twee bussen naar Duitsland

“We hebben ook maatregelen moeten treffen voor onze reis naar Duitsland”, gaat Hendrickx voort. “In Duitsland zijn we heel strikt. Zo zijn we bijvoorbeeld met twee bussen naar hier gereden, omdat één bus maar maximaal twintig mensen mag vervoeren. We moesten ook een mondmasker dragen, maar dat moeten we gewoon respecteren. We wilden absoluut op stage en hebben gezocht naar een plek waar we quasi alleen en dus geïsoleerd konden werken. We zitten in onze bubbel. De Charleroi-bubbel, zeg maar. Na elke activiteit wassen de spelers zo snel mogelijk hun handen, binnen dragen we altijd onze maskers en in de eetzaal houden we afstand van elkaar. Dat is jammer, maar het moet nu eenmaal.”

Charleroi is overigens niet de eerste club uit de Jupiler Pro League waar positieve tests werden afgelegd. Eerder was dat al het geval bij Cercle Brugge, waar een lid van de medische staf in maart besmet raakte. Ook Cercle meldde dat toen zelf, op de clubwebsite.

⚽️😷 En stage à Kamen depuis quelques jours, le noyau A doit suivre des règles très strictes en matière d'hygiène 🦠 🙂 Pierre-Yves Hendrickx, notre secrétaire général, vous explique tout ! 👇 pic.twitter.com/axAtDCQ5uc RCSC Officiel(@ SportCharleroi) link

