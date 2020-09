Een gunstig voorteken voor Charleroi? Belhocine verloor nog nooit Europees

Alain Ronsse

24 september 2020

13u16 0 Charleroi 300/20: dat zal het verschil zijn in Europese wedstrijden tussen Partizan Belgrado en Sporting Charleroi als vanavond om 19 uur in het ‘Stade du Pays’ de aftrap wordt gefloten van hun onderling duel in de derde voorronde van de Europa League 2020-2021.

Partizan is sinds midden van vorige eeuw een habitué op de Europese scène. Op het visitekaartje van Charleroi staan slechts deelnames aan de Beker der Jaarbeurssteden (de voorloper van de UEFA-cup en de Europa League) in 1969-1970 — dat seizoen verloor Anderlecht de dubbele finale tegen Arsenal —, de UEFA-cup in 1994-1995, drie Intertoto’s (een opgedoekte zomerbeker) in 1995, 1996, 2005 en de Europa League in 2015-2016 en 2020-2021.

Bij de vorige deelname aan de Europa League — inmiddels vijf jaar geleden dus — schakelden de Carolo’s in de tweede voorronde Beitar Jeruzalem uit, maar geraakten ze in de derde voorronde niet voorbij Luhansk, de ploeg van uitblinker Ruslan Malinovskiy die enkele maanden later in de Belgische competitie debuteerde met Racing Genk.

Wat wordt het nu? “Elk seizoen is een ander verhaal, elke match is verschillend. Je kan rekening houden met het verleden, maar wat echt telt is het heden”, relativeert Karim Belhocine. Als hoofdcoach is dit zijn Europees debuut. Als speler nam de Fransman van Algerijnse afkomst met Standard deel aan vijf Europese wedstrijden. Ongeslagen want vier overwinningen en een gelijkspel.

“Ik heb het geluk gehad met Standard een zestiende finale te spelen. Een formidabele herinnering. We schakelden Wisla Krakau uit. 0-0 op Sclessin nadat de heenmatch in Polen op 1-1 was geëindigd. Een van de meest emotionele momenten uit mijn carrière, want enkele dagen voordien was onze fysiektrainer, Guy Namurois, tijdens een fietstochtje bezweken aan een hartaanval. We droegen die kwalificatie aan hem op en we speelden zoals hij dat zo graag zou gewild hebben. Guy hield van spelers die tot het uiterste gingen, die ongeacht de omstandigheden het beste van zichzelf gaven.”

Tot het uiterste gaan: ook vanavond is dat een leidmotief voor Karim Belhocine. “Als speler van Charleroi krijg je geen tien keer de kans om deel te nemen aan de groepsfase van de Europa League. Dit is de eerste stap. Hopelijk volgt er een tweede (tegen het Poolse Lech Poznan, red.). Alles geven is de boodschap, zonder ons vragen te stellen. Met respect voor de tegenstander, maar zonder naar hem op te kijken.”

Dat een eventuele deelname aan de groepsfase voor overbelasting zou kunnen zorgen met nefaste gevolgen voor de nationale competitie, wil de coach van Charleroi niet geweten hebben. Integendeel: “Het kan een geweldige boost inhouden.”

