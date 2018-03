Een dag in het spoor van Mehdi Bayat: "We zijn iets te snel gegroeid" Rudy Nuyens

29 maart 2018

11u00 0 Sporting Charleroi "Aan het eind van de dag vraag ik me soms af: waar zijn al die uren naartoe?" Wie Mehdi Bayat (39) wil volgen, moet snel zijn. In zes jaar tijd bracht hij Charleroi van tweede klasse naar een play-off 1-plek bij de Grote Vijf.

Een dag in het spoor van Mehdi Bayat is een lange dag, waarin alleen een gezamenlijk interview met Adamo 's middags voor wat rust zorgt. Verder gaat alles aan honderd per uur. Kan ook niet anders, want Bayat combineert de job van algemeen directeur bij Sporting Charleroi met functies in het Uitvoerend Comité en de Technische Commissie van de voetbalbond én hij zit in de Raad van Bestuur van de Pro League. Telefoontjes met bondsvoorzitter Gérard Linard, ondervoorzitter Bart Verhaeghe, Pro League-CEO Pierre François en een aantal managers van Rode Duivels - de WK-premies zijn nog altijd niet helemaal van de baan - doorprikken zijn drukke agenda. Bayat neemt het er discreet, maar met de glimlach, bij.

"Ik heb het druk, maar dat is een keuze", zegt Bayat. "Niemand heeft me een mes op de keel gezet. Ik heb heel lang in de schaduw van mijn broer Mogi en mijn oom Abbas geleefd, maar er kwam een moment waarop ik wou tonen dat ik bekwaam ben om dingen in beweging te zetten. Eerst en vooral in mijn club, maar ik wou Charleroi ook een ander aanzien geven binnen de bond en de Pro League. Ik heb heel erg afgezien van de problemen die mijn oom voortdurend had met de voetbalbond. Ik mocht elke week naar Brussel omdat er weer eens een probleem was met rode kaarten, met een dossier of met de licentie. Ik was het beu om telkens weer naar één of andere commissie te moeten om een probleem op te lossen."

