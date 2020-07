Drie spelers van Fola Esch testen positief kort na oefenduel tegen Charleroi Redactie

15u28 0 Charleroi Drie spelers van de Luxemburgse eersteklasser Fola Esch hebben gisteren, twee dagen na een oefenduel tegen Sporting Charleroi, een positieve coronatest afgelegd. Een dertigtal personen is voorlopig in quarantaine geplaatst. Dat bericht de Luxemburgse krant L'Essentiel.

Fola Esch is in volle voorbereiding op de eerste voorronde van de Champions League en oefende in dat kader zaterdag tegen Charleroi. De Carolo's wonnen met 2-1. Twee dagen later legden drie spelers van Fola Esch een positieve coronatest af. Sinds de herneming van de trainingen wordt de kern om de vier dagen getest.

Na het nieuws over de besmettingen besliste de club de trainingen een week te staken. De dertig mensen die op de bus zaten voor het oefenduel tegen Charleroi zijn voorlopig in quarantaine geplaatst. De besmette spelers vertonen geen symptomen.

"We nemen geen risico", zegt een clubverantwoordelijke aan L'Essentiel. "We willen de UEFA tonen dat we nauwgezet het protocol volgen zodat we in augustus kunnen aantreden in de Champions League.”