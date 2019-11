Charleroi outsider voor de play-offs? Onze watcher vertelt waarom AR

12 november 2019

11u11 0 Charleroi Dankzij 13 op 15 tegen Cercle Brugge, Moeskroen, Oostende, Mechelen en Eupen is Charleroi in de stand gestegen naar de vijfde plaats en meldt zich als outsider voor PO I.

Charleroi heeft tot nu drie keer deelgenomen aan POI. In 2014-2015, 2016-2017 en 2017-2018. Een keertje telden de Carolo’s na veertien speeldagen (Charleroi heeft nog een match tegoed tegen Club Brugge) meer punten dan de 25 nu. Dat was in 2017-2018 toen ze het seizoen inzetten met het maximum na vijf speeldagen en pas op de achtste speeldag voor het eerst verloren (1-2 tegen Club Brugge). Cijfermatig zit de club dus op schema om in april weer bij de eerste zes te eindigen.

Twee jaar speelden Benavente en vooral Rezaei een hoofdrol in de successtory. De Iraniër sloot de competitie af met 16 doelpunten. Na een jaartje Club Brugge waar hij zijn draai niet vond, is Rezaei er opnieuw bij. Eerst mondjesmaat wegens gebrek aan competitieritme en zelfvertrouwen; sinds een paar weken opnieuw op volle kracht. In de voorbije drie wedstrijden (Oostende, Mechelen, Eupen) pikte Kaveh telkens een doelpunt mee, waaronder twee winning-goals. Het zal hem allicht niet iedere keer opnieuw lukken, maar een team dat kan rekenen op een trefzekere, goed omringde spits — zie Bruno, Gholizadeh, Morioka en Fall —, mag hoger mikken dan de middenmoot.

Komt daarbij dat de verdediging van Charleroi, met Penneteau en Dessoleil als sluitstukken, aan consistentie heeft gewonnen, sinds coach Belhocine gehoor gaf aan de vraag van de betrokken spelers om iets lager te spelen. Vijftien tegendoelpunten. Alleen Club Brugge doet beter. Vijf clean sheets. Alleen... Club Brugge doet beter.

Waarom dan ‘slechts’ outsider in de wedloop naar PO I? Omdat de kern van Charleroi qua potentieel de vergelijking niet kan doorstaan met Club Brugge, Standard, Gent, Antwerp, Anderlecht en Genk. Omdat Mechelen en Zulte Waregem niet minder te bieden hebben dan de Carolo’s. (AR)