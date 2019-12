Charleroi is tweede en wil op zelfde elan verdergaan in de beker: “De patron zal wel weer druk zetten” Alain Ronsse

01 december 2019

16u34 0 Charleroi Na afloop van de gewonnen match tegen Waasland-Beveren, de zesde zege op zeven voor de Carolo’s, jubelde de aanhang: “Et maintenant la Coupe!”

Woensdag speelt Charleroi thuis zijn achtste finale van de Beker van België tegen AA Gent. Een tegenstander die door Karim Belhocine wordt omschreven als de beste voetballende ploeg van België.

“Dat de fans ons onder druk zetten is normaal”, aldus aanvoerder Dessoleil. “Ze zijn niet de enigen. De ‘patron’ was er vanavond niet (Mehdi Bayat vertoefde als bondsvoorzitter in Boekarest voor de loting van het EK, red.), maar ik veronderstel dat hij niet zal nalaten te wijzen op het belang van de Cup voor een club als Charleroi, die nog nooit een trofee won. Dat doet hij telkens weer met aandrang. En een dikke premie beloven? Dat weet ik niet.”

“In de huidige omstandigheden, vrees ik niet dat die druk een last wordt voor de groep. Als je in dit stadium van de competitie ergens in het pak bengelt of moet zorgen dat je niet in de rode zone belandt, blijft alleen de Beker over om het seizoen kleur te geven. Dat is nu niet het geval. We doen volop mee in de strijd voor een plaats in PO I. Daar kunnen we ons aan optrekken, mocht het mislopen tegen Gent.”

“Een voordeel dat de Gentenaars extra belast zijn met Europese opdrachten? Op dit ogenblik denk ik niet dat de vermoeidheid al een doorslaggevende rol kan spelen. Uit succes puur je energie. Ze bevinden zich in een positieve spiraal, maar dat geldt ook voor ons. Wat we vooral moeten vermijden, is overmoed. We hebben de huidige gang van zaken grotendeels te danken een solidariteit, organisatie en scherpe counters. Dat moet zo blijven, want het moeilijkste moet nog komen.” (AR)