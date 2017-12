Benavente over Real-verleden: "Ronaldo? Ik leerde meer van Sergio Ramos" Kjell Doms

09u00 0

Charleroi stug en berekend? Vergeet het. Er druipt ook klasse vanaf. Cristian Benavente (23) is de naam. Een jeugdproduct van Real Madrid met een missie. "Via Charleroi wil ik naar het WK met Peru."

Cristian Benavente werd groot in de schaduw van Santiago Bernabéu. De grandeur van Real Madrid kreeg hij met de paplepel binnen. Een echte voetballer werd hij pas in 'le pays noir' van Charleroi. Contrasten zijn zelden groter. "En toch was dit precies wat ik nodig had", zegt Cristian Benavente. "Hier heb ik geleerd dat voetbal ook voor een groot stuk zonder bal wordt gespeeld. Ik heb lang moeten zoeken naar de juiste balans. Het evenwicht vinden tussen wat de coach van mij verlangde en wat ik het team met mijn kwaliteiten kon bijbrengen was niet makkelijk."

