Belhocine strooit met complimenten: “Rezaei is een voorbeeld voor de groep" Alain Ronsse

25 november 2019

07u06 0 Sporting Charleroi Wordt het tijd om Sporting Charleroi au sérieux te nemen in de strijd om deelname aan PO I ? Sinds de Carolo’s begin oktober met 1-2 verloren tegen Anderlecht, hebben ze nog slechts twee punten prijsgeven. Met 16 op 18 plaatst hen dat op een met Antwerp gedeelde vierde plaats. En ze hebben nog een wedstrijd tegoed. Weliswaar tegen Club Brugge op een nog altijd nader te bepalen datum.

De regelmaat waarvan Charleroi blijkt geeft, contrasteert met het verleden van de club dat te vaak om goed te zijn, uit ups en downs bestond. Vraag aan Belhocine: speelt zijn ploeg in ‘surrégime’. De coach fronst de wenkbrauwen en zegt: “Ik hoop van niet. Het niveau dat we nu halen, moet we kunnen aanhouden. Of de resultaten evenzeer zullen blijven meevallen, dat weet ik niet, dat weet niemand. De ploeg is trouwens nog voor verbetering vatbaar. Met de groepssfeer is alles oké, met de tactische discipline ook, maar we zijn nog niet trefzeker genoeg. Hoeveel kansen hebben we tegen STVV afgedwongen? Een tiental, denk ik. Maar we benutten slechts drie van die kansen en hebben tot in de 89ste minuut moeten knokken om onze zege definitief veilig te stellen. Dat had veel vroeger gemoeten. Daartegenover staat dat we ons, na de aansluitingstreffer van Sint-Truiden, ‘en bloc’ tot het uiterste hebben ingezet om de zege niet te laten ontglippen. Dat stemt mij gelukkig.”

Belhocine is zeer de spreken over de bijdrage van Rezaei, op Stayen goed voor twee doelpunten. “Kaveh scoort niet enkel. Hij is in groepsverband zeer belangrijk. Hij helpt de ploegmaats met raad en springt bij daar waar het nodig is. Ik heb hem helemaal op het einde van de match van het veld gehaald. Je zou het als een applausvervanging kunnen omschrijven, maar in feite was hij doodop. Qua wedstrijdmentaliteit en mentaliteit tout court is hij een voorbeeld voor de groep. Hij had na afloop trouwens een extra beurt massage nodig. Zijn samenspel met Gholizadeh valt op? Als landgenoten die in dezelfde voetbalcultuur zijn opgegroeid, is dat normaal. Kaveh en Ali zijn vrienden, maar dat betekent niet dat ze in de kleedkamer en op het veld een apart duo vormen. Ze staan allebei open voor de groep waarvan ze deel van uitmaken.”