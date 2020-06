Belhocine hervat groepstrainingen met Charleroi: “Groot verlies als Núrio club verlaat” AR

17 juni 2020

16u15 0 Charleroi Trainer Karim Belhocine heeft bij Sporting Charleroi de groepstraining hervat met 20 spelers: Marinos, Busi, Dessoleil, Willems, Zajkov, Hendrickx, nieuwkomer Benchaib, Kayembe, Nkuba, Lazare, Henen, Niane (terug van KVO), Morioka, Nicholson, Descotte, Malungu (centrale verdediger U21) en de doelmannen Penneteau, Descamps, Imbrechts en Moutha-Sebtaoui (terug van Dudelange).

Fall en Diagne brachten hun vakantie door in Senegal en staan op de wachtlijst voor een vlucht naar België. Gholizadeh en Delfi bevinden zich in quarantaine sinds hun terugkeer uit Iran. Tsadjout hervat pas morgen. Diandy (kruisbanden knie), Bruno (kruisbanden knie) en Ilaimaharitra (lies) revalideren na heelkundige ingrepen. Willems ondervindt nog hinder van een kuitblessure opgelopen in de laatste match van het ingekorte seizoen op AA Gent. Nurio onderging op de club medische tests. In afwachting van zijn transfer naar AA Gent?

“Ik hoop dat Núrio blijft”, aldus Belhocine. “De Portugees is aanvallend en defensief een belangrijke speler. Hij is graag bij Charleroi en ligt bijzonder goed in de groep. Dat gezegd zijnde, is het niet uitgesloten dat hij vertrekt, vermits er verregaande interesse is. Mocht Núrio Charleroi verlaten, dan zal dat voor ons een groot verlies betekenen.”

