Exclusief voor abonnees Afgeserveerd bij topclub, nu uitblinkers bij Charleroi: “Rezaei verdient tweede kans bij Club, Morioka had pech” Bart Fieremans

11 februari 2020

08u00 0 Charleroi Afgeserveerd bij de Belgische top: met dat label verlieten Kaveh Rezaei Club Brugge en Ryota Morioka Anderlecht, maar bij Charleroi blinken ze bijna wekelijks in een sleutelrol uit. Hebben Club en Anderlecht zich vergist? Analist Philippe Albert spreekt zich uit.

Charleroi kan zich vanavond in de replay van de op 25 januari door mist gestaakte wedstrijd tegen KV Mechelen nog steviger betonneren in PO 1. De status als revelatie dit seizoen is onweerlegbaar, met opvallend genoeg twee afdankertjes van een topclub die het team doen draaien.

