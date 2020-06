AA Gent slaat weer toe: Nurio voor recordbedrag weggehaald bij Charleroi AR/TTV/RN/YP

24 juni 2020

15u54 0 Jupiler Pro League AA Gent lijkt hard te gaan toeslaan op de transfermarkt. Nurio, de 25-jarige smaakmaker op de flank bij Charleroi, moet de volgende versterking worden voor de razend ambitieuze Buffalo’s.

Beide clubs zijn er al uit, de Angolese linkerflankverdediger moet enkel de laatste details nog afhandelen met de Buffalo’s. Wellicht is dat niet meer dan een formaliteit. Hoeveel AA Gent juist neertelt, is niet duidelijk, maar het gaat alleszins om een fors bedrag. Zo wordt Nurio naar verluidt de duurste uitgaande transfer ooit van Charleroi binnen de Belgische markt. Dat is tot nu nog altijd Kaveh Rezaei, de Iraanse spits die in augustus 2018 werd weggehaald door Club Brugge voor 5 miljoen euro. Nurio, door Charleroi in 2017 opgepikt bij het Portugese Braga, zal straks dus nóg meer geld opleveren.

Vierde nieuwkomer

Nurio moet de vierde nieuwkomer gaan worden bij AA Gent, na Davy Roef, Jordan Botaka en Matéo Parmentier - een 17-jarig talent dat weggeplukt werd bij Lokeren. De transferactiviteit van de Buffalo’s blijft voorlopig bescheiden, zeker gezien de ambities om Club Brugge het vuur aan de schenen te leggen. Maar vergis u niet: het belooft nog een drukke zomermercato te worden in de Ghelamco Arena.

Anderzijds valt het af te wachten hoe Charleroi reageert op het vertrek van één van zijn sterkhouders, die in 90 optredens goed was voor 2 goals en 11 assists. Binnen de huidige kern van de Carolo’s zijn de mogelijke vervangers op de linksback Steeven Willems en Joris Kayembe. Willems is in de eerste plaats een centrale verdediger, Kayembe leunt veel dichter aan bij het profiel van de Angolese international. Een nieuwkomer valt natuurlijk niet uit te sluiten.

Lees ook.

Ambitieus AA Gent bereidt vertrek David voor en legt de lat hoog: Adolfo Gaich, target van Club Brugge, te licht bevonden