Sportief directeur Olivier Renard zal Carcela aanspreken over hautaine actie: "Ben geen fan van zo een attitude" MH

19 maart 2018

23u32

Bron: Extra Time 0

Met een assist was Mehdi Carcela, ondanks een mindere prestatie, andermaal bepalend in de bekerfinale tegen RC Genk. Na afloop waren ze in het verliezende kamp allerminst te spreken over de ietwat arrogante houding van de Belgische Marokkaan tijdens zijn wissel. In Extra Time keurde ook Olivier Renard, sportief directeur van de Rouches, het gedrag van Carcela af.

"Mehdi zat niet in de match en moest in het eerste kwartier een paar fouten incasseren", stak Renard van wal. "Hij was gefrustreerd vanaf de eerste minuut. Ik moet toegeven dat ik geen fan ben van zo een attitude, maar Mehdi is een speciale kerel. Hij houdt van spektakel en het was zijn keuze. Ik ga hem er zeker over aanspreken. Het zijn beelden die ook belangrijk zijn voor het imago van de club. Hij is groot genoeg om te weten dat dit misschien niet nodig was. Het is geen goede actie, maar ik heb wel al ergere dingen gezien in het voetbal."